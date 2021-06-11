Мобильные бригады ММЗ будут помогать ремонтировать технику во время массовых полевых работ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод создал мобильные бригады для помощи в ремонте техники во время массовых полевых работ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник службы по информационной работе и связям с общественностью предприятия Ксения Пересторонина.

В этом году на поля республики выйдет более 50 тыс. единиц тракторов МТЗ, погрузчиков "АМКОДОР", комбайнов "Гомсельмаш", автомобилей МАЗ с двигателями ММЗ, из которых 26 434 - гарантийные.

Готовиться к обеспечению бесперебойного труда аграриев на ММЗ начали заранее. В марте был создан штаб из руководителей и специалистов завода для оперативного решения вопросов, связанных с работой двигателей на технике. Руководители службы качества и технического сервиса завода во время активных полевых работ ежедневно мониторят ситуацию на полях. Специалисты не зафиксировали серьезных поломок техники, которые могли бы остановить рабочий процесс. Все выявленные дефекты двигателей в основном вызваны нарушениями эксплуатации, каждый случай фиксируется комиссией с участием Гостехнадзора.

На восстановление гарантийных двигателей отводятся сутки. Для соблюдения сроков ремонта производственные и коммерческие структурные подразделения ММЗ оперативно обеспечивают отдел технического сервиса необходимыми запчастями. Во многих случаях двигатели на технике ремонтируют сервисные центры, с которыми у завода заключены договоры, - их в Беларуси 53. Если требуется устранить более сложный дефект, на помощь аграриям выезжают мобильные бригады ММЗ. В их состав входят два слесаря механосборочных работ, при необходимости - инженер отдела технического сервиса и инженер-конструктор.

"На время массовых полевых работ созданы три мобильные бригады. Практика показывает, что за все время посевной чаще всего приходилось работать лишь одной. Специалисты наблюдают ежегодное снижение количества отказов двигателей ММЗ на технике, задействованной на полях", - отметили в пресс-службе.

В самых сложных случаях моторы доставляют на завод, где их восстанавливают на участке ремонта двигателей отдела технического сервиса. Специалисты участка находятся на посту даже в выходные. В любое время земледельцы могут получить оперативную и компетентную консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания двигателей. Дежурные мобильные телефоны специалистов отдела технического сервиса доступны круглосуточно. "Режим повышенной боевой готовности для обеспечения работоспособности двигателей на технике, занятой в аграрном секторе, будет соблюдаться до конца сельскохозяйственного сезона", - подчеркнули на предприятии.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-