Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС при снижении стоимости интерконнекта

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в Евразийском экономическом союзе при снижении стоимости интерконнекта. Об этом шла речь на совещании в ЕЭК, где обсуждалась возможность снижения платы за роуминг в странах ЕАЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

По мнению операторов мобильных сетей, для решения вопросов снижения платы за роуминг потребуется сделать ряд шагов, в частности, касающихся либерализации межоператорского взаимодействия стран ЕАЭС, минимизации рисков по случаям мошенничества и подмены трафика, снижения стоимости услуги интерконнекта.

Эксперты на совещании также обменялись мнениями о возможности использования опыта Европейского союза по отмене роуминговых платежей.

Состоявшаяся встреча стала первой в серии установочных совещаний по вопросу удешевления роуминга. Основанием для начала обсуждения этого вопроса на площадке ЕЭК стала озвученная 25 октября на заседании Евразийского межправительственного совета инициатива премьер-министра Казахстана Аскара Мамина о целесообразности поэтапного снижения роуминговых платежей.

В совещании приняли участие представители сотовых операторов стран пятерки, министерств и ведомств, курирующих вопросы связи и информационных технологий, а также антимонопольных органов стран ЕАЭС.-0-