Модель электронной площадки закупок малого объема презентует Национальный центр маркетинга

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси представит бизнес-сообществу модель электронной площадки закупок малого объема на форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси. Стратегия и тактика", который пройдет 20 марта во время IV Недели белорусского предпринимательства. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре маркетинга.

На электронном портале закупок малого объема будут проходить закупки товаров объемом от 50 до 300 базовых величин, а также закупки по результатам признанных несостоявшимися конкурентных процедур. Открытый электронный формат обеспечит прозрачность процедуры закупки из одного источника как для субъектов, так и для правоохранительных и контролирующих органов. Решение о создании этого портала принято в связи с требованиями новой редакции закона о государственных закупках о полной электронизации закупочного процесса.

Ожидается, что новая электронная площадка повысит уровень конкуренции, в том числе благодаря участию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечит экономию и более эффективное использование бюджетных средств. Такая открытость и простота участия в закупках малого объема позволит многим предпринимателям найти новые рынки сбыта.

Национальный центр маркетинга является разработчиком и оператором единой государственной информационно-аналитической системы управления закупками, которая начнет функционировать с июля текущего года.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо отмечает, что около 60% государственных закупок - это закупки из одного источника. "Эта процедура до последнего времени оставалась наиболее закрытой. Но сейчас принято решение о ее переводе в открытый формат, готовится нормативная база, а также электронная площадка. Мы считаем, что появление нового модуля даст возможность многим малым предприятиям открыть для себя рынок государственных закупок как в регионах, так и по всей республике", - сказал он.-0-