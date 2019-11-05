Модельный ряд техники БелАЗа пополнился новыми машинами для работы в шахтах

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый погрузчик могилевского филиала БелАЗа, пополнивший ряд подземной техники предприятия, приступил к работе в Узбекистане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора по идеологии и социальной работе филиала ОАО "БелАЗ" - "Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова" Василий Белозоров.

"Новая 7-тонная погрузочно-доставочная машина МоАЗ 4035 успешно прошла испытания на полигоне в Жодино. Сразу после их окончания погрузчик оправился работать на Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Для оказания технической помощи туда поехали и специалисты предприятия. Планируется, что такие погрузчики начнут поставлять для работы в Курскую магнитную аномалию (российский город Губкин). Сейчас в цехах завода собирают еще две машины этой серии", - отметил Василий Белозоров.

2019 год для Могилевского автомобильного завода стал богатым на новые модели подземной техники. Помимо нового погрузчика еще несколько машин для работ в шахтах подтвердили заявленные характеристики. Среди них МоАЗ 75830 и МоАЗ 75851 - 30-тонный и 50-тонный самосвалы. "Машины стали меньше. Учтены все требования по безопасности и замечания шахтеров", - отметил Василий Белозоров.

Идет работа и по модернизации наземных машин: подходят к концу испытания погрузчика и созданного на его базе бульдозера.

Могилевский завод специализируется на производстве и выпуске автомобильной техники с 1958 года. Одно из направлений деятельности предприятия - разработка и внедрение в мелкосерийное производство техники для работ в шахтах. Белорусские машины работают на территории России, Узбекистана, Казахстана и Чили. Прорабатывается выход на рынки Украины и ЕС.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-