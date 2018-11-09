Модернизация белорусских НПЗ уже профинансирована на 70%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов - Мозырского НПЗ и "Нафтана" - уже профинансирована на 70%, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Ключевыми сегодня мы считаем инвестпроекты на нефтеперерабатывающих заводах - комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ и комплекс замедленного коксования на "Нафтане". Суммарный объем инвестиций в эти проекты - $2,5 млрд, уже профинансировано примерно 70%", - рассказал Владимир Сизов.

На Мозырском НПЗ строится фактически новый завод, который в качестве сырья будет использовать неликвидные темные остатки переработки (мазут, гудрон), а на выходе - получать востребованные рынком светлые нефтепродукты и мазут с содержанием серы до 1% (при сегодняшних 2,5-3%).

На "Нафтане" строится комплекс установок замедленного коксования, также направленный на переработку темных остатков в светлые нефтепродукты и нефтяной кокс - твердый остаток, который можно будет использовать в качестве топлива для выработки электроэнергии либо в цементной промышленности.

Строительство объектов согласно поручению главы государства нужно завершить к 7 ноября 2019 года.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-