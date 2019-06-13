Модернизация и поиск новых месторождений - что ждет белорусскую геологоразведку

В Беларуси планируется провести модернизацию геологоразведочной отрасли - обновить оборудование, решить кадровые вопросы. Эти меры необходимы для внедрения новых технологий и расширения минерально-сырьевой базы страны. О планах по модернизации, запасах нефти и калийных солей, импортозамещении строительного сырья и поправках в Кодекс о недрах рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб.

- Минприроды в прошлом году передало в промышленную разработку 37 месторождений полезных ископаемых. Какие планы на этот год?

- В прошлом году и в начале этого у нас наблюдается рост. За первый квартал 2019 года мы передали в разработку 9 месторождений (225% к январю-марту 2018-го). Думаю, высокие показатели будут и по итогам года. Это говорит о том, что есть заинтересованность со стороны недропользователей. Это хорошо и для геологов: разведанные месторождения работают на экономику района, области, страны, сырьевая база осваивается, а значит, у нашей работы есть результат.

Говорят, что Беларусь не богата на полезные ископаемые, но на самом деле у нас много различных ресурсов. В числе разведанных, но не разрабатываемых полезных ископаемых - горючие сланцы, бурые угли, железные руды, бентонитовые глины, гипс, промышленные воды. Перспективными также являются каолины, фосфориты, базальты, медь, уран, бериллий, редкоземельные руды. Конечно, хотелось бы, чтобы все месторождения разрабатывались, но это должно быть рентабельно и целесообразно. В вопросах передачи месторождений в разработку все зависит от потребностей экономики.

- Министерство планировало разработать госпрограмму геологического картирования сроком на пять лет. На какой стадии эта работа?

- Чтобы подготовить госпрограмму, нужно четко понимать, какие полезные ископаемые будут нужны стране через 5-10 лет. Поэтому мы начнем не с самой программы, а со стратегии либо концепции по расширению минерально-сырьевой базы Беларуси.

Президент поставил задачу узнать все о недрах страны. Продолжим работы по поиску нефти, будем разведывать перспективные площади, исследовать малоизученные территории. Стоит задача обеспечить ежегодный прирост нефти не меньше объемов добычи. В прошлом году мы этого добились и вышли в ноль, т.е. объем добычи стал равен приросту. Сегодня проводятся работы по глубинному картированию в районе Гомеля и Добруша: там на достаточно больших глубинах - 300-400 м - есть проявления металлов. Эту работу тоже планируем продолжить в следующей пятилетке.

В первую очередь мы будем работать на выявленных ранее объектах и решать вопросы импортозамещения наиболее востребованных видов полезных ископаемых, таких как строительное сырье. В прошлом году мы совместно с Министерством архитектуры и строительства подготовили аналитическую записку правительству с отражением тех проблем, которые сегодня есть в строительной отрасли. Необходимо цементное сырье - мел для "Красносельскстройматериалов". Разведанных запасов мела в Гродненской области хватит только на 5-6 лет, сырьевая база истощается, поэтому нужно думать, как ее пополнять, где проводить геологоразведку. Необходимы и глины для цемента. Наши цементные заводы работают не только на внутренний, но и на внешний рынок, сырье для них важно для экономики.

Что касается кварцевых песков, разрабатываются два месторождения, мы постоянно их доизучаем. В апреле начаты работы по доразведке месторождения кварцевых песков Лениндар. Так что собственное сырье у нас есть, но наши стеклозаводы все равно какой-то небольшой объем завозят из Украины. К сожалению, не всегда наши кварцевые пески подходят по качеству - встречаются тяжелые примеси, которые требуют обогащения.

Два года назад был выявлен новый для Беларуси вид сырья - базальты и туфы. У нас есть заводы "Полоцкстекловолокно", "Гомельстройматериалы", Жлобинский комбинат строительных материалов, которые используют такое сырье, то есть оно действительно важно для страны. Но пока приходится завозить его из Украины. В Пинском районе сегодня проводится предварительная разведка Новодворского месторождения базальтов. Наша задача - просчитать экономическое обоснование целесообразности разработки карьера. Если мы к 2020 году получим конкретные положительные результаты, месторождение можно будет вовлекать в оборот. Есть предпосылки к обнаружению базальтов в Дрогичинском и Ивановском районах Брестской области, и, возможно, там будут даже лучше условия. Так что если на Новодворском месторождении будет положительный результат, можно будет отправиться в другой район и продолжить работу там.

- Какие у нас перспективы по импортозамещению других видов строительного сырья?

- У нас есть месторождения каолинов - это глинистый материал, который в основном используется в фарфорово-фаянсовой промышленности. К сожалению, наши каолины с примесями нежелательных элементов, железа. К тому же, они не совсем белого цвета, а сейчас кафе, рестораны, гостиницы, в которых востребовано это сырье, требуют белизны. На Добрушском фарфоровом заводе нам сказали, что при использовании наших каолинов себестоимость производства будет высокой, так как нужно их обогащать для очищения от примесей. Но есть организация, которая заинтересована на Житковичском месторождении провести доизучение, отобрать технологические пробы и провести испытания. Если будет получен положительный результат, возможно, это месторождение пойдет в хозоборот.

Гипс мы сегодня завозим из России и Украины. У нас в стране есть одно-единственное месторождение - Бриневское в Петриковском районе. Сегодня оно не разрабатывается, передано в концессию, но инвестора пока не нашлось. Наше месторождение достаточно большое, и запасы там хорошие, но сегодня стране не нужно большое количество гипса - производств мало, потребление небольшое. Поэтому сейчас разрабатывать это месторождение нерентабельно, но это не значит, что через 5-10 лет гипс не будет востребован.

У нас есть и строительный камень, причем мощностей достаточно, потому от импорта можно было бы отказаться. Добыча наращивается, потому что есть потребность в нашем щебне, гранитном камне. В этом году начнется отработка месторождения облицовочного камня. В Беларуси есть и фосфориты - это фосфатное сырье, которое может применяться на Гомельском химическом заводе. Мы привозим его сегодня из России, а могли бы использовать свое. Но есть вопросы по качеству. Месторождение обводнено, очень сложно добывать сырье, да и содержание оксида фосфора ниже, чем в российских фосфоритах. Но если уже выявленное сырье не подходит по качеству, никто не запрещает доизучать территорию. Возможно, мы будем в следующей пятилетке проводить работы в Мстиславском районе.

Чтобы определить, какие геологоразведочные работы мы будем проводить в дальнейшем, нам нужно изучать, на чем сегодня страна теряет собственные деньги, импортируя сырье. В структуре НПЦ по геологии есть отдел экономики минерального сырья, который должен изучать объемы потребления ресурсов, наличие сырьевой базы, где она расположена, какие там остаточные запасы. Затем они могут подготовить аналитическую записку, обоснование и обратиться в органы государственного управления с предложениями по импортозамещению. Мы будем активизировать работу этого отдела.

- Как организована работа по поиску новых залежей нефти? Сколько месторождений разрабатывается на данный момент?

- Сегодня у нас 83 месторождения нефти, в разработке находятся 60. При нынешнем объеме добычи разведанных и подтвержденных запасов нашей собственной нефти хватит на 30-32 года. Но "Белоруснефть" на этом не останавливается, разведывает новые площади и увеличивает запасы. НПЦ по геологии тоже проводит поисковые работы по госпрограмме. Мы выявляем объекты, затем они переходят на доизучение "Белоруснефти", и если запасы подтверждаются, скважина направляется на эксплуатацию.

- Есть ли перспективы по добыче в Беларуси сланцевой нефти и сланцевого газа?

- Что касается сланцевого газа, между Минприроды и белорусской организацией был заключен концессионный договор на проведение геологического изучения территории. Было определено порядка восьми перспективных объектов на территории Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областей. Изучались объекты, проводились анализ и оценка, сравнение с европейским сланцевым газом. Вместе с тем экономика данного сырья в настоящее время не очень выгодная, поэтому на сегодня проект остановлен.

Тема сланцевого газа не снимается с повестки дня, но она в Беларуси не настолько проработана, как в ряде европейских стран. В лаборатории Института природопользования НАН ученые занимаются исследованиями в этой области. Эту тему изучает и БелНИПИнефть.

Нужно принимать во внимание и экологические вопросы. Для добычи сланцевого газа, сланцевой нефти применяется особая технология - гидроразрыв пласта. Химические реагенты при этом могут попадать в подземные воды, а это небезопасно. В ряде европейских стран - например, Германии и Франции - в связи с этим введен мораторий на гидроразрыв пласта, а значит, и на добычу сланцевого газа, сланцевой нефти. Так что этот вопрос требует детального изучения.

- Будут ли продолжены геологоразведочные работы по поиску урановых руд, золота, меди? Есть ли в этом смысл с экономической точки зрения?

- Что касается меди, эта тема у нас еще недостаточно изучена. Есть перспективная площадь, и мы сейчас обсуждаем вопрос, не направить ли ее на доизучение. Все будет зависеть от того, что войдет в концепцию нашей работы на новую пятилетку. Сначала нужно провести анализ, где мы сможем применять медь, какова потребность страны в этом природном ресурсе. Если с базальтами все очевидно, так как у нас есть производство, для которого необходимо это сырье, то с медью сложнее.

На территории Беларуси есть проявления урана. По ряду критериев даже были подсчитаны прогнозные ресурсы. Но в доизучение нужно вложить очень серьезные средства, и это большой риск. Никто не даст 100-процентной гарантии, что будет выявлено месторождение, которое уже завтра заработает. Сейчас уже не те времена, когда с большим размахом изучалась одна территория. Задача геологов сегодня - работать над тем, что нужно стране в первую очередь, что уже завтра направится в промышленную разработку.

Что касается золота, по Программе освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011-2015 годы проводились работы в Столбцовском районе Минской области. В итоге был выделен перспективный участок Зуберово. Но это лишь небольшие точки, проявления на больших глубинах - от 300 до 500 м. Тут тоже нужно проводить доизучение. Но когда о результате сложно говорить, направлять на это огромные бюджетные средства нецелесообразно. Любые затраты требуют обоснования.

Возможно, в будущем белорусские геологи вернутся к этим направлениям. Но наша первоочередная задача сейчас - те полезные ископаемые, которые нужны стране в ближайшее время и под которые уже есть производства.

- В Брестской области проводились работы по пробной добыче янтаря. Каковы их результаты, есть ли перспективы у Беларуси по этому виду ресурсов?

- Да, работы проводились, но удалось добыть лишь 70 кг янтаря. К сожалению, в отличие от России и Украины наша территория не богата на этот природный ресурс. В свое время реками к нам занесло небольшое количество янтаря, но пока рано говорить о том, что у нас есть запасы. Общее количество имеющегося янтаря не подсчитывалось, работы прекращены из-за их нецелесообразности. Но не стоит сбрасывать это направление со счетов, возможно, однажды мы к нему вернемся. Время идет, появляются новые технологии, новые мнения. Возможно, в будущем янтарь будут искать на других территориях.

- Насколько страна обеспечена калийными солями? Каковы дальнейшие планы по их поиску и разработке?

- Это направление развивается очень бурно. Калийные соли - одно из главных достояний нашего государства, благодаря которому в экономику поступают большие финансовые средства. "Беларуськалий" сейчас разрабатывает Старобинское месторождение калийных солей. Реализуется инвестпроект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области. В соответствии с инвестиционным договором с ИООО "Славкалий" сегодня строится ГОК на базе Нежинского, Смоловского и Любанского участков калийных солей. То есть в ближайшей перспективе мы уже будем иметь три горно-обогатительных комбината.

Разведанные и подтвержденные запасы калийных солей на сегодня составляют более 7,5 млрд т. В год добывается в среднем 50 млн т. При таких объемах добычи запасов хватит примерно на 150 лет. Но у нас есть ряд месторождений и перспективных площадей, которые богаты на калийные соли, например, месторождение Октябрьское и Копаткевичская площадь в Гомельской области. Нужно только провести детальную разведку. Так что у нас большие перспективы развития в этом направлении.

- В Беларуси объявили конкурс по передаче в концессию четырех объектов - месторождения кварцевых песков Городное (Восточная залежь) и трех нефтеперспективных участков (Акуличская площадь, Познякевичская площадь и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок). Поступали ли предложения от потенциальных инвесторов?

- Для участия в конкурсе по нефтеперспективному участку Познякевичская площадь в Минприроды поступили конкурсные предложения от двух организаций, но они не соответствовали условиям конкурса. В этом году планируется провести повторные конкурсы по наиболее перспективным объектам.

- Минприроды разработало план модернизации геологической отрасли. Какие меры планируется принять?

- НПЦ по геологии - флагман отрасли, так как там сосредоточены все производственные силы и его специалисты выполняют полный комплекс геологоразведочных работ по всей стране. Полноценная модернизация этого предприятия не проводилась уже давно, поэтому необходимость назрела. Многие буровые установки и лабораторное оборудование требуют замены, переоснащения. Время движется вперед, потому нужно обеспечивать новые условия проведения работ, повышать их качество, сокращать трудовые и временные затраты.

Планируем провести модернизацию за четыре-пять лет. Для этого требуются большие финансовые вливания. Мы подготовили проект плана модернизации НПЦ по геологии, и уже очевидно, что сегодня предприятие не может за счет собственных средств выполнить все эти мероприятия. Более половины всех работ НПЦ по геологии выполняется за счет средств бюджета по госпрограмме. Получаемые средства позволяют только поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Но этого недостаточно, нужно закупать новое. На предприятии есть и до сих пор используются буровые установки 1970-1980 годов. Самое новое нефтеразведочное оборудование датируется 2013-2014 годом. Оборудование для твердых полезных ископаемых - в среднем 2008-2009 годов, и за этот период уже произошел значительный износ техники. Два-три станка требуют замены в ближайшие полгода. И еще одна проблема в том, что нет резерва: если определенный тип оборудования выходит из строя и отправляется на ремонт, заменить его на данном объекте, к сожалению, нечем.

Помимо геологоразведочного оборудования необходимо обновлять и лабораторную, аналитическую базу. Модернизации требуют и кернохранилища. Это ценнейшее достояние страны, там сосредоточен геологический материал, который в процессе бурения извлекается на поверхность. Самое крупное кернохранилище расположено в Слуцке. Условия в нем не позволяют сотрудникам полноценно работать. Этот пробел надо восполнять.

По нашим предварительным расчетам, на модернизацию необходимо более Br50 млн, то есть порядка Br10 млн в год. Но эти затраты дадут результат, так как геология обеспечивает страну собственным сырьем, эта отрасль очень важна для экономики. Планируем обращаться в правительство, рассчитываем на поддержку. Прорабатываем вопрос не только закупки оборудования, но и лизинга, изучаем рынок. Нужно учитывать и то, что для работы с новым оборудованием нужно будет проводить переобучение персонала.

- Как будет решаться кадровый вопрос в геологоразведочной отрасли?

- Это непростой вопрос. В геологии уже лет пять наблюдается кадровый голод. В НПЦ по геологии два направления - наука и производство. Что касается науки, у нас есть и академики, и доктора геолого-минералогических наук, которые могут что-то передать молодежи. При Институте геологии, который является филиалом НПЦ, есть аспирантура и докторантура. Так что возможности есть, но интерес падает, профессия уже не пользуется той популярностью, что в советское время. Что касается производственного направления, здесь ситуация еще более сложная: не хватает опытных и энергичных специалистов 30-40 лет, в основном молодежь 23-25 лет и сотрудники 50-80 лет.

Чтобы стать геологом, нужно пройти полевое испытание, поучаствовать в проекте, написании отчета, узнать суть этой работы на практике. На это нужно хотя бы пять лет. А многие молодые специалисты, отработав по распределению, не хотят оставаться. Конечно, кто-то остается работать, потому что по-настоящему любит это дело. Но молодежи должно быть больше, поэтому нужно ее стимулировать. Одно из предложений сегодня - закреплять молодого специалиста за опытным сотрудником, чтобы тот вовлек его в производственный процесс и всему научил. Нужно передавать опыт, повышать уровень знаний молодых специалистов в полевых условиях и поощрять их усилия заработной платой.

- Как вы оцениваете потенциал Беларуси по экспорту геологических услуг?

- Сегодня флагманом по экспорту геологических услуг является "Белоруснефть". Она активно работает в Ямало-Ненецком автономном округе, в Западной Сибири, оказывает услуги и по бурению скважин, и по сейсморазведочным работам. В прошлом году "Белоруснефть" работала на территории Украины - и по сейсмическому направлению, и по бурению. Проводятся работы в Эквадоре, создано совместное предприятие в Венесуэле.

Нам интересен и африканский рынок. Организации при Управлении делами Президента сегодня активно его осваивают, в частности рынок Зимбабве. Думаю, все наслышаны и о том, что Беларусь участвует в проекте по добыче золота в Судане. Суданская сторона выделила концессионный участок для изучения и возможной добычи золота. К сожалению, сегодня в силу политической обстановки в этой стране работы временно приостановлены. Рассчитываем, что вскоре удастся их возобновить.

Что касается НПЦ по геологии, в настоящее время оно не готово в полной мере к экспорту геоуслуг и может выполнять только геофизические работы в странах ближнего зарубежья. После проведения модернизации возможности предприятия расширятся.

- Какие изменения планируется внести в Кодекс о недрах?

- Необходимость этих изменений назрела с учетом практики применения. Принят декрет о развитии предпринимательства, уделяется особое внимание малому и среднему бизнесу, потому и в геологической сфере нужно искать способы снизить нагрузку на бизнес. Уже подготовлена одна из редакций проекта закона по корректировке Кодекса о недрах. Ее дважды рассмотрели на заседаниях рабочей группы, направили в органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы, чтобы они высказали свои замечания. Все отзывы и предложения мы обрабатываем. В июне снова соберется рабочая группа, чтобы еще раз рассмотреть проект закона со всеми заинтересованными. Срок внесения в Совет Министров - октябрь 2019 года, закон, думаю, будет принят не раньше весны 2020 года. Предстоит длительный процесс согласования, но мы к этой работе уже приступили.

Мы дополняем кодекс рядом новых статей. Сейчас есть небольшой пробел в законодательстве в части передачи нефтяных скважин в пробную эксплуатацию. Есть нормы, которые определяют передачу месторождений для разработки, но не для пробной эксплуатации. Также нужно упорядочить бурение скважин на воду. Это важный и спорный вопрос, так как практика показывает, что такие скважины бурятся не всегда обоснованно. Приведу пример. Бывает, что на предприятии есть централизованная система водоснабжения, но вместе с тем организация хочет на своей территории пробурить скважину. Мы считаем это нерациональным использованием. Поэтому предлагается ввести ограничения по глубине скважин, шахтным колодцам и другим сооружениям.

Также мы немного корректируем статьи кодекса по правам и обязанностям недропользователя, по рациональному использованию и охране недр. Уточняются вопросы согласования и разработки ежегодных планов развития горных работ.

- Разработан проект концепции союзной программы "Геологоразведка и природопользование". Какие работы будут выполнять белорусские и российские специалисты?

- Эта программа предполагает совместное геологическое изучение территорий как Беларуси, так и России, приобретение лабораторного и аналитического оборудования, обмен опытом. Сегодня концепция программы находится в доработке. Этим занимаются Минприроды и НПЦ по геологии, подключена и НАН Беларуси. Необходимо уточнить список организаций, которые будут задействованы с белорусской стороны. Кроме того, концепция проходит согласование в Министерстве финансов.

Валерия ГАВРИЛОВА,

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