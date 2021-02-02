Модернизация на БГПЗ позволила сократить потребность в топливном газе более чем в 8 раз

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Модернизация на Белорусском газоперерабатывающем заводе позволила сократить потребность в топливном газе более чем в 8 раз, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Такой результат дал проект "Модернизация тепло-технологического тракта ТЭЦ БГПЗ", направленный на полное полезное использование тепловой энергии с одновременной экономией потребления топливного газа.

"Для эффективного использования тепловой энергии, получаемой при эксплуатации электрогенераторных установок, летом ТЭЦ завода переводится в режим тригенерации. Это позволяет использовать тепловую энергию для получения холода, который применяется в процессе газопереработки. До реализации проекта теплообменники ТЭЦ подогревали керосин, который используется, как теплоноситель. Далее до необходимых по технологии градусов он догревался в печи. Этот процесс решено было усовершенствовать, сделать более эффективным и экономичным", - рассказали на заводе.

Проект реализован в два этапа. В первую очередь дооснастили печь подогрева керосина регуляторами расхода топливного газа. Также появилась возможность автоматически регулировать температуру керосина на выходе из печи и давление газа, подаваемого на горелки. На втором этапе заменили исчерпавшие свой ресурс газокеросиновые теплообменники на более эффективные. Проектом также была предусмотрена тепловая изоляция оборудования и трубопроводов из углеродистой стали и их антикоррозионная защита.

Также все оборудование оснащено современными системами КИП и автоматическим регулированием с применением электроники и микропроцессорной техники.

В результате комплекса работ удалось увеличить использование тепловой энергии на нагрев керосина и существенно сэкономить топливный газ. До модернизации тепло-технологического тракта годовая потребность завода в топливном газе на подогрев керосина составляла 4 223 т условного топлива. После реализации проекта - 518 т условного топлива, уточнили на предприятии.-0-