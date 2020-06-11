Модернизация "Нафтана" вышла на финишную прямую - гендиректор

11 июня, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реализация масштабных инвестпроектов по модернизации ОАО "Нафтан" вышла на финишную прямую, сообщил сегодня журналистам генеральный директор завода Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Модернизация завода вышла на финишную прямую. В этом процессе нет мелочей, каждый час и день очень важен", - отметил Александр Демидов. Он подчеркнул, что заказчик с подрядчиками решают возникающие вопросы во время возведения необходимых объектов.

Модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%. Инвестпрограмма включает комплексное развитие предприятия, создание новых производств и реконструкцию действующих площадок.

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