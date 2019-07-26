Модернизация "Олимпийки", строительство порта и аэроэкспресс в Национальный аэропорт - что ждет дорожную отрасль Беларуси

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси 28 июля отметит свое 80-летие. В преддверии этой даты корреспондент БЕЛТА встретилась с министром Алексеем Авраменко. Глава ведомства рассказал о достижениях, с которыми министерство подошло к юбилею, о проблемах, которые Минтрансу еще предстоит решить, а также о планах по развитию дорожно-транспортной отрасли до 2030 года.

- Алексей Николаевич, расскажите, с какими результатами министерство подошло к этой значимой дате?

- Для начала обозначу некоторые ключевые моменты, которые имеют важное значение для экономики нашей страны. Сегодня транспортная отрасль производит порядка 6% ВВП республики, обеспечивает свыше 6% поступлений платежей в бюджет. На транспортные услуги приходится 44% общего объема экспорта услуг, более 60% положительного сальдо внешней торговли услугами. За последние три года обеспечен опережающий рост валовой добавленной стоимости транспортной деятельности: 109,8% против 102,9% темпов роста ВВП по стране.

В сфере транспорта реализован ряд крупных инвестиционных проектов. В первую очередь хотелось бы отметить строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, которая была введена в эксплуатацию весной этого года. Также в текущем году мы завершили крупный инвестиционный проект по реконструкции автодороги М6 Минск - Гродно. На всем протяжении она стала дорогой первой категории с четырьмя полосами движения. Для страны это очень значимый объект как с точки зрения улучшения безопасности дорожного движения, так и с точки зрения объема инвестиций (порядка $250 млн). От старта до завершения проекта прошло чуть меньше трех лет.

Заканчивается реконструкция автодороги Р80 (небольшой участок второй кольцевой автодороги от Кургана Славы до пересечения с трассой М3 Минск - Витебск). Введен в эксплуатацию ряд менее крупных, но при этом не менее значимых объектов. Большая работа проделана по электрификации железной дороги. В частности, введены после модернизации участки Осиповичи - Жлобин - Гомель и Молодечно - Гудогай общей протяженностью 277 км. Обновляется и увеличивается парк воздушных судов, подвижной состав автомобильного, городского электрического и железнодорожного транспорта. Внедряются информационные технологии, совершенствуется система информационного обмена. В сфере международного сотрудничества подписан ряд соглашений для создания благоприятных условий в перевозке грузов и пассажиров.

- Говоря об успехах, нельзя не спросить и о сложностях. Какие проблемы сегодня существуют в отрасли?

- Развитие инфраструктуры - достаточно затратный процесс. Мы постоянно находимся в поиске источников инвестиций, ищем новые подходы для привлечения этих ресурсов. Сейчас реализуем пилотный проект на основе государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10. Кроме того, мы активно работаем с международными финансовыми институтами в части привлечения кредитных ресурсов. Так, с участием Европейского инвестиционного банка готовится к реализации проект по реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литвы.

Также хотелось бы отметить вопросы, связанные с обновлением подвижного состава. Если говорить о городском транспорте, в этом году благодаря подготовке к II Европейским играм произошел существенный прорыв, но в целом требуется более качественное и постоянное обновление подвижного состава. Эта проблема актуальна и для воздушного транспорта. Сегодня авиакомпания "Белавиа" не может приобретать воздушные суда в том количестве, которое необходимо для удовлетворения растущего спроса на перевозки воздушным транспортом. То же можно сказать и про железную дорогу: не хватает новых вагонов (как грузовых, так и пассажирских), новых локомотивов. Это ключевые моменты, которые сдерживают более динамичное развитие отрасли. Потому мы должны максимально заниматься этими вопросами, в том числе привлекать кредитные ресурсы.

- Недавно была принята концепция развития транспортного комплекса Беларуси до 2030 года. Расскажите о ключевых моментах, содержащихся в этом документе?

- Реализация концепции условно разделена на два этапа. На первом (2019-2025 годы) предусмотрено сформировать в отрасли новую информационно-инновационную среду, которая обеспечит повышение эффективности деятельности организаций. На втором этапе (2026-2030 годы) планируется достижение высоких стандартов качества обслуживания потребителей транспортных услуг и повышение конкурентоспособности отечественных производителей на зарубежных рынках за счет применения экологичных и эффективных транспортных средств, приведения транспортной инфраструктуры к уровню международных стандартов.

Если говорить о железнодорожном транспорте, мы должны стремиться максимально сократить время доставки пассажиров из Минска в областные центры. Это можно сделать за счет модернизации инфраструктуры, повышения скоростей и приобретения современного подвижного состава. Та же задача (увеличение скорости сообщения) стоит и в плане развития общественного транспорта. Здесь потенциал мы видим, в частности, в выделении отдельных полос для наземного транспорта, более продуманном и качественном расписании движения, а также создании максимально выгодных условий для общественного транспорта. Мы должны стремиться к тому, чтобы он был в приоритете и под него создавалась современная инфраструктура. В идеале надо выходить на то, чтобы автобусы двигались точно по расписанию, примерно так, как метро или железнодорожный транспорт. Если мы этого добьемся, получим максимальную загрузку общественного транспорта.

В первую очередь надо создать комфортные условия для пассажиров, а потом планомерно и наиболее выгодные условия для автомобилистов. Речь, в частности, идет о создании сети платных парковок. Также с городом рассматриваем вопрос, чтобы в перспективе сделать платной первую кольцевую автодорогу (для большегрузных автомобилей). Сегодня интенсивность первого кольца доходит до 100 тыс. автомобилей в сутки. Движение достаточно сложное, поэтому сейчас будем заниматься этим вопросом. К чему придем, пока не знаю. Основная цель - освободить город от большегрузов.

Что касается развития автомобильных дорог, то концепцией предусмотрено создание подсистемы интеллектуальных транспортных систем, стандартов, которые обеспечат срок службы автомобильных дорог не менее чем 30 до лет, применение неразрезных монолитных конструкций при строительстве и реконструкции мостов, обеспечивающих повышение срока их службы до капитального ремонта не менее чем до 50 лет.

Реализация концепции позволит к 2030 году обеспечить рост грузооборота транспорта в 1,2 раза, пассажирооборота - в 1,4 раза. Экспорт транспортных услуг вырастет в 2,2 раза. Будут внедряться современные информационные технологии, снизится отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.

- Предусматривает ли концепция реализацию крупных инвестиционных проектов на железной дороге?

- В первую очередь мы будем активно заниматься вопросами электрификации. Сегодня электрифицировано порядка 22% железнодорожных путей. Это очень мало. В настоящее время идет электрификация участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров протяженностью 141 км. Общая стоимость строительства составляет 77,3 млн евро. К концу следующего года планируем завершить этот проект, что позволит довести долю электрифицированных железнодорожных участков практически до 25%. Следующий участок, который у нас в планах - это Барановичи - Лунинец. Мы вырабатываем подходы по финансированию этого проекта. Если говорить о сроках, это будет, скорее всего, следующая пятилетка.

Второй момент - обновление подвижного состава (как пассажирского, так и грузового). Белорусская железная дорога сотрудничает с ведущими мировыми производителями железнодорожной техники России, Китая, Швейцарии, Польши, Чехии. За последние восемь лет БЖД было поставлено более 1760 грузовых вагонов, 137 единиц тягового и моторвагонного подвижного состава, 69 маневровых тепловозов, собранных на базе локомотивного депо в Лиде совместно с чешской компанией CZ LOCO.

До конца 2020 года планируется поставка шести единиц шестивагонных дизель-поездов серии ДП6 производства компании PESA, а до конца 2022 года - десяти пятивагонных электропоездов серии ЭПМ производства ЗАО "Штадлер Минск".

Принимая во внимание прогнозируемый рост контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай через Брестский железнодорожный узел, БЖД реализует инвестиционный проект, который позволит повысить среднесуточную перерабатывающую способность станции Брест-Северный по переработке контейнеров в полтора раза, увеличить в два раза площади хранения контейнеров, а также сократить время на обработку контейнерных поездов и ускорить их пропуск. Для повышения эффективности грузовых перевозок реализуются инвестиционные проекты по модернизации терминального хозяйства на белорусско-польских пограничных переходах.

- Что ждет авиацию? В частности, какие меры предусмотрены по развитию областных аэропортов?

- В июне 2018 года была утверждена концепция развития областных аэропортов, в которой сформулированы общие мероприятия, включая привлечение туристических потоков, развитие инфраструктуры обслуживания пассажиров, грузов, технического обслуживания воздушных судов, определен комплекс мер по повышению эффективности работы каждого регионального аэропорта. Эта работа будет продолжена.

В текущем году хорошо сработала чартерная программа, мы наблюдаем достаточно серьезный рост во всех областных аэропортах - практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня "Белавиа" из областных аэропортов выполняет чартерные рейсы в Египет, Болгарию, Турцию, Черногорию, Тунис, из Бреста и Гомеля самолеты летают в Калининград. Концепция предполагает дальнейшее развитие чартерных и регулярных перевозок с привлечением авиакомпании "Белавиа", а также авиакомпаний ближнего зарубежья, в том числе лоукост-компаний. С авиакомпаниями России, Украины, бюджетными авиакомпаниями Европы прорабатываются вопросы по возможности открытия рейсов в областные аэропорты Беларуси.

Для улучшения сервиса и совершенствования обслуживания пассажиров предусмотрена поэтапная реконструкция зданий аэровокзалов и пассажирских помещений. Уже разрабатывается предпроектная документация по реконструкции здания аэровокзала Могилевского аэропорта и проектная документация по реконструкции аэровокзалов в Гомеле, Витебске, Бресте. В этом году планируем выполнить предпроектные работы по реконструкции аэродрома в Гродно. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы с рассмотрением варианта реконструкции аэродрома под воздушные суда типа В-747.

Продолжится обновление парка воздушных судов. К сожалению, известные события с самолетом Boeing 737 MAX 8 внесли корректировку в планы авиакомпании. На 2020-2021 годы также запланированы поставки самолетов нового поколения, отличающихся высокой топливной эффективностью.

Будет продолжено развитие Национального аэропорта Минск. В этом году мы ввели в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу, сейчас разрабатываем проект по ремонту первой ВПП. Как только он будет готов, и мы определимся с финансированием, сразу приступим к ремонту. Думаю, это будет в следующем году. Сделать все планируем в достаточно сжатые сроки. Опыт уже есть: наши подрядчики строили новую взлетно-посадочную полосу, сейчас активно занимаемся реконструкцией ВПП в Орше.

- Расскажите о планах по строительству нового терминала Национального аэропорта Минск.

- К его строительству целесообразно будет приступить после того, как пассажиропоток достигнет 8 млн человек в год (сейчас порядка 7 млн). Думаю, это будет конец 2021 года. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Предварительно планируется, что терминал будет рассчитан на 5 млн пассажиров. Проект будет реализован как за счет собственных средств, так и с привлечением кредитных ресурсов. Реализовать его мы планируем собственными силами, без привлечения международных организаций.

Также сейчас рассматривается вопрос запуска аэроэкспресса в Национальный аэропорт Минск. Он будет подходить к новому терминалу. Проект будет реализован как за счет бюджетных средств, так и за счет средств Белорусской железной дороги. Думаю, уже в следующем году мы приступим к проектированию и строительству. По нашим расчетам, время в пути от вокзала до аэропорта составит порядка 30-34 минут.

- Как будет развиваться новый авиаремонтный завод?

- Завод сдан в эксплуатацию в мае 2018 года. В настоящее время функционирует корпус технического обслуживания и ремонта самолетов. Основная часть заказов поступает от Российской Федерации. На очереди - строительство корпуса смывки и покраски воздушных судов. Сейчас его проектирует "Белжелдорпроект". К концу 2020 года новый цех должны ввести в эксплуатацию.

Строительство нового корпуса необходимо, чтобы оказывать услуги в комплексе: выполнять техобслуживание, смывку-покраску и хранение воздушных судов. Это позволит заводу привлечь дополнительные заказы, обеспечит приток валюты в страну и повысит конкурентоспособность предприятия.

В перспективе авиаремонтный завод планирует перейти на обслуживание новых типов авиационной техники западного производства, освоить новые виды деятельности на рынке обслуживания воздушных судов гражданской авиации. Поэтому очень важно получить сертификаты, которые позволяли бы выполнять эти работы. Сделать это планируется до конца текущего года.

Все это позволит сохранить авиаремонтное производство гражданской авиационной техники, создать единый центр обслуживания воздушных судов и обеспечить независимость белорусских авиаперевозчиков от иностранных центров технического обслуживания и ремонта при выполнении периодических форм ТО.

- Охарактеризуйте состояние водного транспорта и внутренних водных путей в Беларуси. Чего ждать этому сектору?

- На сегодня общая протяженность внутренних водных путей составляет порядка 2 тыс. км. Основным оператором перевозки грузов и пассажиров водным транспортом является РТУП "Белорусское речное пароходство". Предприятие осуществляет доставку и обработку грузов в портах рек Припять, Днепр, Сож и Березина, располагает перегрузочными механизмами, транспортным и техническим флотом, в том числе для международных перевозок грузов по Припяти и Днепру до Черного моря.

Основная задача отрасли - увеличить долю внутреннего водного транспорта в совокупном грузообороте страны, что позволит снизить энергоемкость ВВП (по топливу) на $15 млн. Реализовывать это планируется за счет изменения схемы управления и подчиненности организаций водного транспорта. К компетенции государства планируется отнести только оказание услуг по вопросам создания судоходных условий, обеспечение безопасности, управления объектами транспортной инфраструктуры, которые могут находиться только в собственности национальной морской администрации. Для этого будет создана Государственная администрация водного транспорта, на которую также планируется возложить административные процедуры, выполняемые сейчас различными структурами, в том числе аппаратом Минтранса. Проект данной структуры подготовлен, соответствующее постановление проходит согласование.

Также концепцией предусматривается развитие международного водного пути Е-40, который будет использоваться для перемещения товаров между Китаем и Европой в рамках экономического пояса Шелкового пути с доставкой их внутрь европейского континента. В настоящее время его часть функционирует в ограниченном режиме и позволяет доставлять грузы с бассейна Черного моря к границам Европейского союза.

Один из крупнейших инвестиционных проектов в водном транспорте, который мы в ближайшее время должны реализовать, - это строительство порта в Нижних Жарах и развитие перевозок по Днепру. Проект достаточно сложный. Под него уже выделена земля, осталось решить вопрос дноуглубительных работ на реке Днепр на украинской территории. Как только это будет сделано, приступим к строительству порта. Конечно, есть определенные риски, но проект очень интересный и может дать хороший эффект, значительно расширив наши возможности для внешнеторговых перевозок.

- Как будет развиваться дорожное хозяйство страны? Какие значимые инфраструктурные проекты будут реализованы?

- В сфере дорожного строительства реализуются несколько проектов с участием международных финансовых организаций. На днях мы подписали кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком по привлечению кредитных ресурсов на финансирование реконструкции трассы М7 Минск - Вильнюс. Возможно, уже к концу года приступим к реализации проекта. Также в этом году планируем начать работы по реконструкции трассы М3 Минск - Витебск. Первый участок определили на обходе Плещениц. Думаю, в августе здесь уже начнутся работы.

Активно думаем над полной модернизацией автодороги М1/Е30. Это наш главный транспортный коридор. Трасса строилась еще к московской Олимпиаде, бетон в некоторых местах буквально превратился в труху. В 2008 году был сделан текущий ремонт дороги, но с тех пор прошло уже 11 лет. Сейчас нужно более серьезно подойти к этому вопросу. Конечно, это крупный проект, на его реализацию потребуются серьезные ресурсы, но нам надо думать на перспективу. В частности, мы общались с польскими коллегами, они сейчас модернизируют свою автодорогу А2 от Варшавы до Бреста. Это будет дорога первой категории. Предположительно, ее сдадут к 2024 году.

Если говорить о наших планах, то хотелось бы убрать все пересечения на одном уровне и сделать из трассы М1/Е30 автомагистраль. Сейчас готовится технико-техническое обоснование проекта, рассматриваются разные варианты дорожной одежды. Думаю, уже в следующей пятилетке мы займемся этой работой. Будем делать этапами, поскольку протяженность дороги составляет 610 км. Начнем с худших участков.

Еще один важный момент - реконструкция мостовых сооружений. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития мы реализуем крупный проект, в рамках которого будет отремонтировано 32 моста. Реконструкцию 11 из них профинансирует ЕБРР. К концу года планируем подписать кредитное соглашение и начать процедуру проведения конкурса по выбору подрядчика на ремонт этих сооружений.

- Расскажите о планах по развитию сети платных дорог в стране.

- Австрийская компания Kapsch TrafficCom AG и Минтранс продолжают реализацию инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации в Беларуси системы электронного сбора платы за проезд по республиканским автомобильным дорогам. В эксплуатации системы "БелТолл" находится более 284 тыс. бортовых устройств. Действует 51 пункт обслуживания пользователей на приграничной территории, в областных центрах и вдоль платных автодорог. Все пункты обслуживания системы "БелТолл" работают в круглосуточно и без выходных. В настоящее время общая протяженность сети платных дорог составляет 1726 км.

После завершения реконструкции в состав платных дорог войдет также участок автодороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (км 133,338 - км 196,424). В дальнейшем планируется, что дороги республиканского значения после реконструкции до первой категории тоже будут переводить в разряд платных.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-