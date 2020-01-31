Модернизация подстанций и строительство ЛЭП - министр энергетики о планах на перспективу

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с коллективом филиала "Лидские электрические сети" республиканского унитарного предприятия "Гродноэнерго" обозначил основные приоритеты белорусской энергосистемы на перспективу, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".
По словам министра, белорусская энергетическая система развивается динамично: появляются новые технологии, модернизируются электрические станции, реконструируются электрические и тепловые сети. Филиал "Лидские электрические сети" не исключение. Предприятие успешно решает свою основную задачу - обеспечивать надежное, бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией в необходимом количестве.
"Задачи на перспективу - повышать эффективность отрасли, создавать условия для увеличения электропотребления как в стране в целом, так и в регионах с учетом ввода в эксплуатацию атомной электростанции. Основной упор будет сделан на модернизацию подстанций, строительство новых линий электропередачи", - сказал министр.-0-