Модернизация промышленности обеспечивает экономическую безопасность Беларуси - Косинец

7 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Модернизация и реконструкция промышленных предприятий Беларуси обеспечивает экономическую безопасность и независимость страны. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил помощник Президента Беларуси Александр Косинец, сообщает БЕЛТА.

Масштабные модернизация и реконструкция в Беларуси начаты с 2005 года по всем направлениям. Объем ресурсов, который сейчас осваивается при реализации инвестиционных проектов, достигает $25 млрд - практически половина ВВП страны. Александр Косинец отметил, что речь идет о приблизительно 37 предприятиях. В 2019-2021 годах они будут введены в эксплуатацию. По словам помощника Президента, это позволит решить "вопросы, связанные с получением экспортоориентированной продукции, обеспечивающей безопасность, независимость, самостоятельность Беларуси, мощнейшее развитие экономики и всего государства".

Александр Косинец рассказал о некоторых наиболее значимых проектах. Например, в автомобилестроении это завод "БелДжи", где на первом этапе планируется выпускать 60 тыс. автомобилей в год. Стоит задача достичь локализации не менее 50%. Кроме того, в Борисове китайские партнеры построят завод по производству двигателей. Помимо того, будет вестись интенсивная работа по увеличению объемов производства радиаторов.

Помощник Президента добавил, что в связи со строительством БелАЭС в Беларуси планируется построить около 2 млн м кв. жилья на полном электрическом энергообеспечении. В перспективе в стране смогут наладить импортозамещающее производство электрокотлов и электробойлеров.

Завершается модернизация ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ. Параллельно в Новополоцке планируется развивать малотоннажную нефтехимию по переработке мазута. Развиваются металлургическая, целлюлозно-бумажная и другие виды промышлености. В 2018 году в стране шла реализация 447 инвестпроектов на Br25 млрд.-0-