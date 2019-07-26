Модернизированные предприятия "Беллесбумпрома" с 2010 года увеличили производство в 12 раз

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции на модернизированных предприятиях "Беллесбумпрома" с 2010 года выросло в 12,4 раза, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря техническому переоснащению, созданию новых мощностей объемы переработки древесины у нас в стране увеличились в несколько раз. По нашим подсчетам, объем производства на модернизированных предприятиях концерна с 2010 по 2018 год увеличился в 12,4 раза. При этом, что особенно важно, выросла глубина переработки: с 38% в 2006 году до 90% в 2018-м. С запуском наших предприятий в Светлогорске и Добруше глубина переработки еще больше увеличится", - сказал Михаил Касько.

В 2018 году предприятия "Беллесбумпрома" переработали практически 6 млн куб.м древесины, в том числе 5,2 млн куб.м деловой. "Отрасль сегодня работает устойчиво, мощности загружены практически на 100%", - добавил заместитель председателя концерна.

За пять месяцев 2019 года предприятия концерна произвели продукции промышленности на Br646,8 млн, что в сопоставимых условиях на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший темп роста промышленного производства - 148,4% к аналогичному периоду прошлого года - обеспечили предприятия целлюлозно-бумажной отрасли, которые произвели продукции на Br225,5 млн. Деревообрабатывающие предприятия нарастили производство на 5,2% до Br248,5 млн. Производители мебельной продукции увеличили выпуск товаров на 0,6% до Br172,8 млн.

Предприятия концерна выпускают более 80 видов различной продукции, при этом почти 70% произведенного поставляется на зарубежные рынки. За пять месяцев 2019 года экспорт продукции составил $239,7 млн, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают мебель (20,3%), древесноволокнистые плиты (18,2%), бумага и картон (16%), фанера (11%), древесно-стружечные плиты (около 10%).

География поставок охватывает около 60 стран. При этом более 50% продукции из общего объема экспорта отгружается в дальнее зарубежье. В частности, стоит задача по активному освоению европейского рынка, увеличению поставок мебели.-0-