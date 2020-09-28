"Могилевлифтмаш" и московская "Воздухотехника" освоят совместный выпуск лифтовых лебедок

28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Протокол намерений по совместному выпуску лифтовых лебедок подписан между ООО "ПО "МЛМ Воздухотехника" (Москва) и ОАО "Могилевлифтмаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Проект стратегически важен для обеих сторон, поскольку является продолжением реализации политики импортозамещения на основе производственной кооперации предприятий двух стран, - отметили в дипмиссии. - Производственные мощности ОАО "Могилевлифтмаш" составляют 22-24 тыс. лебедок в год, на данный момент в составе лифтового оборудования могилевский завод изготавливает 14 тыс. лебедок. Реализация данного соглашения позволит дозагрузить производственные мощности могилевского завода и совместного предприятия (СП "Могилевлифтмаша" и "Воздухотехники". - Прим.БЕЛТА) дополнительно на 5-7 тыс. лебедок, что позволит заполнить дефицит российского лифтового рынка оборудованием, которое уже давно поставляется вместе с лифтами ООО "ПО "МЛМ Воздухотехника".

Протокол подписан заместителем генерального директора по коммерческим вопросам "Могилевлифтмаша" Алексеем Казариным и, с российской стороны, генеральным директором Олегом Максаковым. Церемония состоялась в рамках мероприятий VII Форума регионов Беларуси и России.-0-