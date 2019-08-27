"Могилевлифтмаш" наладил серийный выпуск многоуровневых автопарковок

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевлифтмаш" начало серийный выпуск многоуровневых автоматизированных парковок карусельного типа. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Первая парковка уже работает в Минске на территории БНТУ. Вторая "этажерка" для решения проблемы с парковочными местами и в рекламных целях находится возле входа на предприятие. Еще одну готовят для установки возле завода "Зенит". Это парковки из металлоконструкций на 12 машино-мест. Более вместительную, на 26 машино-мест, но уже стеллажного типа, возводят на территории, прилегающей к "Могилевлифтмашу".

"В разработке и создании многоуровневых автоматизированных парковок мы использовали мировой опыт, в частности, Китая и Республики Корея. Наши парковки отличает высокая надежность, безопасность в эксплуатации и доступная цена, - отметили на предприятии. - Такие парковки сегодня востребованы на внутреннем рынке, а также в странах ЕАЭС, ЕС и дальнего зарубежья. Для нас это перспектива освоения новой конкурентоспособной продукции и наращивания экспорта, мы этим намерены заниматься очень серьезно".

В настоящее время ведутся переговоры о поставках новинок в Россию, Украину, Казахстан, Израиль и другие страны. Мощности цеха непрофильной продукции, где организовано производство автопарковок, позволяют пока выпускать до 10 таких паркинг-систем в год.

Принцип работы многоуровневой автоматизированной парковки карусельного типа таков: водитель заезжает на площадку, установленную на уровне земли, потом покидает автомобиль, сходит с площадки, нажимает кнопку, и его машина поднимается вверх. В месте заезда останавливается незанятая "люлька". Вопрос охраны остается за владельцем парковки. Он же будет формировать цены на услугу стоянки. Многоуровневая паркинг-система собирается из металлоконструкций, за несколько часов ее можно разобрать и перевезти на другое место.

"Могилевлифтмаш" является ведущим производителем лифтового оборудования в странах СНГ, выпускает лифты пассажирские (от 225 до 1275 кг), грузовые (от 100 кг до 6300 кг), грузопассажирские, больничные и нестандартные лифты, а также лифтовое оборудование и запасные части для ремонта, замены и модернизации старых лифтов, непрофильное оборудование и потребительские товары. Предприятие основано в 1966 году (преобразовано в ОАО в 2013 году). Здесь сегодня работает более 4,5 тыс. человек.-0-