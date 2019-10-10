"Могилевлифтмаш" нарастит мощности благодаря модернизации

10 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Протокол о намерениях по реализации инновационного проекта "Модернизация ОАО "Могилевлифтмаш" подписан сегодня в Могилеве на международной научно-практической конференции "Машиностроение и металлообработка", передает корреспондент БЕЛТА.

Проектом предусмотрено техническое перевооружение предприятия. Оно нацелено на модернизацию производства лифтов эконом- и бизнес-класса, лифтов для высотного строительства, а также освоение серийного производства новой линейки лифтового оборудования по европейским стандартам. Реализация проекта позволит увеличить мощность завода, который сможет выпускать до 18 тыс. лифтов в год, а также привлечь в экономику области инвестиции на сумму 4,5 млн евро.

Подписан также протокол о намерениях, который предполагает реализацию группой компаний "Технолит" инновационного проекта о создании комплекса по выпуску оборудования в Могилеве и производству древесного угля в Климовичиском районе. Сумма инвестиций - $3 млн.

Научно-практическая конференция по машиностроению и металлообработке проходит в Могилевской области впервые. Ее участниками стали представители 15 стран, среди которых Беларусь, Россия, Казахстан, Польша, Германия, Литва, Латвия, Турция, Китай, Индия, Египет и другие. Основные задачи конференции - представить научные разработки и инвестиционный потенциал Могилевской области.

"Индия серьезно следит за инвестиционным потенциалом Беларуси, потому что у вашей страны отличное географическое положение, которое позволит экспортировать товары как в Евразийскую экономическую зону, так и в Европу. Здесь я в первую очередь для того, чтобы обменяться контактами и самому посмотреть, что может предложить Могилев и Могилевская область. Среди интересующих отраслей - технологии обработки металла и лазерной резки металла", - рассказал председатель Союза организаций по содействию торговле и промышленности Прияншу Джха (Индия).

Участники конференции посетят могилевские предприятия: СООО "Завод Белмаш", ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "ММЗ". Во второй день гостей ждет ознакомление с разработками и научно-технической базой Института технологии металлов НАН Беларуси. После этого делегации отправятся в Бобруйск, где пройдет презентация промышленного и инвестиционного потенциала города, а также ознакомление с работой крупных предприятий: ОАО "Белшина" и ОАО "Бобруйскагромаш".

Организаторами конференции "Машиностроение и металлообработка" выступают Могилевский облисполком, администрация СЭЗ "Могилев", Институт технологии металлов НАН Беларуси и Белорусско-Российский университет.-0-