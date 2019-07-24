"Могилевлифтмаш" подписал крупный контракт на поставки лифтокомплектов в Воронежскую область

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОАО "Могилевлифтмаш" заключило крупный контракт на поставки лифтокомплектов в Воронежскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Сегодня при посещении белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко ООО "БелТрансЛифт", расположенного в Новоусманском районе Воронежской области, был подписан договор между этим предприятием и ОАО "Могилевлифтмаш" о поставках лифтокомплектов белорусского производства на десятки миллионов российских рублей", - отметили в пресс-службе. - Договор подписали заместитель генерального директора ОАО "Могилевлифтмаш" по экономике и финансам Георгий Попруго и директор ООО "БелТрансЛифт" Элла Белоусова".

Также состоялась встреча Владимира Семашко и белорусской делегации с мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Было отмечено, что основа двустороннего взаимодействия - сотрудничество в промышленной сфере, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, проинформировали в дипмиссии. В городе успешно работают предприятия с участием белорусского капитала: ООО СП "Керамин-Черноземье", СП ООО "ТД БЕЛОРОСС", ООО "Моготекс-Воронеж", ООО "Конте Воронеж" и др. В январе 2019 года открыто прямое авиасообщение между Минском и Воронежем, что позволило более активно развивать туризм, образовательные и культурные проекты, бизнес-контакты. 2 июля 2019 года подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Воронежем и Гомелем.

Посол предложил мэру Воронежа использовать опыт белорусских строителей в возведении социальных объектов, дорожном строительстве, в других проектах с применением механизмов кредитования и последующим выкупом объектов в муниципальную собственность. "Наши предприятия неплохо зарекомендовали себя в российских регионах (Липецкой, Калужской, Белгородской, Орловской и др. областях) в рамках реализации в них различных региональных профильных программ, - подчеркнул Владимир Семашко. - Мы готовы к более тесной кооперации и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Чистота и порядок - бренд Беларуси. Белорусские промышленники производят практически всю линейку техники для нужд ЖКХ, учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры, управляющие компании имеют большой позитивный опыт работы в этой сфере".-0-

Фото посольства Беларуси в России