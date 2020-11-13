13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлогодний намолот зерна в Беларуси уже превышен более чем на 1 млн т. Рубеж в миллион тонн впервые преодолен во всех областях. Самый больший рывок сделали могилевчане - 135% к уровню 2019 года. Мы смогли увеличить урожай благодаря оптимизации посевных площадей, внесению удобрений, соблюдению технологий возделывания и неплохим погодным условиям. Урожайность превысила уровень прошлого года более чем на 4 ц/га, наивысшие показатели мы традиционно отмечаем в Гродненской области", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, главой государства поставлена задача до 15 ноября завершить уборку кукурузы на зерно. "Льнозаводы заготовили 167,5 тыс. т льнотресты, что в переводе на льноволокно составляет 50,1 тыс. т (почти 108% к уровню прошлого года). В целом по стране осталось убрать менее 1% площадей сельхозкультур", - отметил замминистра.

По данным на 13 ноября, всего по стране намолочено 9,222 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 39 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали 2,3 млн т зерна, в Гродненской - 1,7 млн т, Брестской - свыше 1,5 млн т, Могилевской - почти 1,3 млн т, Витебской и Гомельской - свыше 1,1 млн т.

Кукурузу убрали с 1,163 млн га (96% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 995,7 тыс. га (98,8% плана), собрано 22,771 млн т зеленой массы при урожайности 228,7 ц/га. Уборка кукурузы на зерно проведена на 167,4 тыс. га (81,9% плана), намолочено более 1,1 млн т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 76,7 тыс. га, что составляет 93,6% уборочной площади. Собрано 3,719 млн т при средней урожайности 485,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,28%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,93 тыс. га (99,2% плана), собрано 171,3 тыс. т при урожайности 289,1 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,881 млн т сенажа (110,2% плана) и 19,629 млн т силоса (102,4%). Всего на данный момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (103,9% плана).-0-