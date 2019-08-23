23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Моготекс" планирует до конца года ввести в эксплуатацию модернизированное производство по выпуску тканей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Матиевич на заседании совета концерна "Беллегпром", передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время проводится техническое переоснащение, монтируется новое оборудование. Главная цель комплексного обновления производства - обеспечить конкурентное качество продукции, нужный ассортимент для расширения рынков сбыта. Кроме того, реализуется программа по снижению издержек.

"Ввод мощностей должен быть произведен в соответствии с планом реализации проекта. Срок - ноябрь текущего года", - отметил Виктор Матиевич.

Также он рассказал о планах по диверсификации экспорта. В частности, начата работа по поставкам изделий в Африку, получен заказ на изготовление формы для Военно-воздушных сил Замбии.

Предприятие основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. Весь текстиль разрабатывается и тестируется в собственной лаборатории.-0-