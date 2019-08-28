"Моготекс" примет участие в выставке средств индивидуальной защиты в Москве

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Моготекс" представит продукцию на выставке "Безопасность и охрана труда", которая с 2011 года ежегодно проходит в Москве на ВДНХ, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

Мероприятие представляет интерес для руководителей компаний, специалистов по безопасности федеральных и региональных органов власти, центров охраны труда, научно-исследовательских институтов, профсоюзных лидеров, служб снабжения и других потребителей. Выставочная площадка не имеет аналогов в России и ближнем зарубежье и стала важным инструментом формирования российского рынка средств индивидуальной защиты.

В этом году выставка пройдет с 10 по 13 декабря. Экспозиция разместится на 13 тыс. кв. м, в ней примут участие более 300 экспонентов из 20 стран мира.

Предприятие "Моготекс" основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. Весь текстиль разрабатывается и тестируется в собственной лаборатории.-0-