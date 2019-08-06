"Мои шаги в бизнесе" в Гомеле – уникальные кейсы для развития собственного дела

Белинвестбанк продолжает серию бесплатных бизнес-завтраков для начинающих и действующих предпринимательниц. 17 августа 2019 года "Мои шаги в бизнесе" в Гомеле. В этот раз акцент сделан на продвижении собственного бизнеса. Участие в мероприятии позволит собственницам и руководителям организаций, а также тем, кто только планирует начать свое дело, узнать о современных тенденциях в маркетинге, особенностях региональной рекламы, возможностях продвижения в социальных сетях. Даст возможность определиться с наиболее эффективным видом рекламы с учетом специфики бизнеса. В завершение бизнес-завтрака специальная гостья мероприятия поделится своей историей успеха.

Наши спикеры

"Тренды и новые технологии в региональной рекламе" от Виталия Филинского. Виталий – создатель частного медиабизнеса, учредитель и директор ОДО "Телекомпания "ФилТВ". Он расскажет, как предпринимателям использовать новые возможности телеканалов, радиостанций, билбордов, видеомониторов, интернета и нестандартных медиа для максимально эффективного охвата своей целевой аудитории в регионах. Приятным бонусом от спикера станет подарок одной из участниц дискуссии – изготовление виртуального 3D-тура о ее бизнесе для размещения на интернет-сайте и в соцсетях.

"Продвижение бизнеса в социальных сетях: как привлекать клиентов, используя личную страницу". Ответ на этот вопрос знает Ольга Кириенко – копирайтер-маркетолог, тренер, консультант, создатель и руководитель Лаборатории гипнотических текстов, преподаватель компьютерной академии "Шаг" (курс "Интернет-маркетинг"), автор онлайн-тренингов на темы, связанные с созданием текстов. Ольга расскажет, почему сегодня многие сделки закрываются в соцсетях и как это можно использовать. Спикер посоветует, какие социальные сети подойдут для вашего бизнеса и как создать и развивать личный бренд. Отдельный блок вопросов будет посвящен тому, как сформировать вокруг себя "ядро" потенциальных и реальных клиентов и запустить продажи.

"Идти за мечтой никогда не поздно!". Своей историей успеха поделится Татьяна Лукомская – имиджмейкер, создательница первой имидж-школы для девочек Fia.

Модератор мероприятия – руководитель центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк" Виктория Байран. От Виктории каждая участница сможет получить консультацию по продуктам и услугам банка, в том числе разработанным специально для бизнес-леди.

Как стать участницей?

Мероприятие бесплатное, но требуется обязательная регистрация. Оставьте заявку на участие в бизнес-завтраке здесь .

Ждем вас 17 августа 2019 года с 09:00 до 13:00.

Место проведения: ресторан "Портофино" (г. Гомель, пл. Ленина, 2).

Напомним, что бизнес-завтраки из серии "Мои шаги в бизнесе" уже прошли в Бресте , Витебске и Гродно . В сентябре встречу смогут посетить предпринимательницы Могилева. Осенью запланировано несколько мероприятий в Минске.

Особая атмосфера, уникальные кейсы, максимальная открытость, полезные знакомства и живое общение ждут вас на бизнес-завтраке с Белинвестбанком!

Справочная информация по телефонам:+375 29 644 15 04, + 375 29 634 40 89.

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