"Моя задача не наказать и выписать штраф". Глава МАРТ рассказал о рейдах в магазины и нарушителях

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, как проходят его рейды в магазины и какая работа затем проводится с нарушителями законодательства, сообщает БЕЛТА.

"Приходилось ходить и контролировать наличие ассортимента товаров, соблюдение ценообразования. Я как министр, конечно, не прихожу и не кричу на весь магазин: "Пришел министр, ну-ка все бегом сюда!" Я спокойно пришел, посмотрел, как все устроено, пообщался со специалистом, с покупателями. Конечно, мы проводим совещания с руководителями торговых организаций, собственниками, но это одно. Это тоже хорошо и правильно. Но узнать ситуацию изнутри, как говорится, от народа, от потребителя, мне кажется, тоже важно", - считает Алексей Богданов.

Министр рассказал, что при обнаружении какого-либо нарушения в магазине ситуация сразу же на месте разбирается с ответственным за торговый объект специалистом и все недочеты устраняются. Потом ситуация безотлагательно обсуждается с руководителем сети. Все подобные случаи затем обсуждаются на совещании в министерстве.

Алексей Богданов вспомнил посещение магазина в Жодино. По его словам, на ценнике одного из белорусских продуктов поставщиком значилась Турция, вследствие чего цена на товар была выше установленного норматива. "Вверху - Беларусь, внизу - Турция, и цена выше. На кассе все было правильно. Видимо, была техническая ошибка. Они ее устранили, перепечатали ценник. Мы пошли, проверили на кассу, пробили (там, по-моему, была капуста) - в кассе было все нормально, нарушения не было. Мы все исправили на месте. Попросил, чтобы внимательнее смотрели за ситуацией", - отметил глава МАРТ.

"Моя задача как министра в этой ситуации не наказать и выписать штраф. Для этого есть другие контролирующие органы. Моя задача - понять, проинформировать руководителей на месте, чтобы все исправить, и потом уже понимать, где эти нюансы могут быть, и обсуждать на совещании в широком кругу", - подчеркнул Алексей Богданов.-0-