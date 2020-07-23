Молдова намерена стать акционером ЕАБР

23 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Молдова намерена стать акционером Евразийского банка развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

"Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР призван стать в Евразийском экономическом союзе консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры и катализатором углубления интеграционных процессов государств-членов, - отметили в пресс-службе. - По его заверению, вся инфраструктура банка готова к этой работе. Кроме того, он сообщил о намерении Молдовы, имеющей статус наблюдателя при союзе, стать акционером ЕАБР".

Стороны обсудили перспективы инвестиционной деятельности по восстановлению экономик стран Евразийского экономического союза после пандемии и расширению торгово-экономических связей. Михаил Мясникович поздравил Николая Подгузова с недавним избранием на его нынешнюю должность. Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул: "С вашим приходом у нас связаны большие надежды и ожидания. Убежден, что к хорошим делам, которые уже есть в заделе сотрудничества стран нашего союза с банком, добавится много новых, что наши добрые отношения получат дальнейшее развитие".

Полноправными участниками ЕАБР в настоящее время являются Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан.-0-

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