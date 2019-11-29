Молдова присоединится к ЕАБР

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Молдова присоединится к Евразийскому банку развития. Об этом сегодня на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" журналистам сообщила советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Руководство Молдовы в лице президента, председателя парламента и премьер-министра приняло официальное решение о том, что Молдова вступит в Евразийский банк развития", - сказала Елена Горелова.
Как сообщалось, к переговорам о полноправном членстве в Евразийском банке развития готова приступить Венгрия.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-