Молочка обеспечивает более 40% экспорта белорусской сельхозпродукции

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля молочной продукции в экспорте сельхозпродукции и продуктов питания составляет 43,3%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Экспорт молока и молочной продукции в январе-июне составил $1,179 млрд. Поставки выросли на 6,9% по сравнению с первым полугодием 2019 года. В натуральном выражении экспорт увеличился на 5,8%, в том числе сыров и творога - на 10,1%, сухого цельного молока - на 1,3%, молока и сгущенных сливок - на 30,2%, сухой молочной сыворотки - на 24,3%", - сказал Алексей Богданов.

В структуре экспорта молочной продукции сыры и творог занимают 43,4%, животное масло - 16,9%, цельномолочная продукция - 16,2%, сухое обезжиренное молоко - 11,1%, сухая сыворотка - 3,4%, сухое цельное молоко - 3,1%, остальное - 5,9%.

Белорусская молочная продукция в первом полугодии была экспортирована в 47 стран. Основные страны-импортеры - Россия, Казахстан, Китай и Украина. "Для экспорта в КНР аккредитовано 56 белорусских молокоперерабатывающих организаций. В эту страну в январе-июне поставлено молока и молочной продукции на $32,6 млн, объем экспорта вырос почти в два раза. Основная номенклатура поставляемой в КНР продукции - сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка. Также реализуются на китайский рынок питьевое молоко в потребительской таре, масла, сыры и творог, сухое цельное молоко", - отметил начальник главного управления ВЭД.

В июле 2020 года китайская сторона рассмотрела материалы для экспорта белорусских молочных кормовых добавок и дала положительное заключение. Опытные партии формул смесей ОАО "Беллакт" успешно прошли исследование в лаборатории Шанхая, получены протоколы испытаний. Пакет документов, необходимых для регистрации смесей, направлен дистрибьютору в Пекине для перевода на китайский язык и последующей передачи в Управление по регулированию рынка КНР для повторного аудита.

"Перспективными рынками для молочной продукции мы считаем страны СНГ, государства Азиатского региона, Персидского залива и Африки", - добавил Алексей Богданов.-0-