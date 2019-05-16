Молочная продукция "Бабушкиной крынки" поступила в торговую сеть китайской провинции Цзянсу

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молочная продукция "Бабушкиной крынки" поступила в четыре магазина торговой сети китайской провинции Цзянсу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Генеральный консул в Шанхае Валерий Мацель на полях Шанхайской международной выставки пищевой продукции SIAL обсудил с руководителями ведущих корпораций данного китайского региона "Хай Хоуп" и "Суго Супермаркет" продвижение питьевого молока производства "Бабушкина крынка" на рынок провинции Цзянсу - побратима Могилевской области. Договоренность о реализации данного проекта была достигнута в сентябре 2018 года в ходе визита в Могилев губернатора провинции У Чжэнлуна. В конце апреля первый контейнер питьевого молока могилевского предприятия прибыл в административный центр провинции - город Нанкин, а уже в мае молоко поступило на прилавки четырех магазинов корпорации "Суго Супермаркет", располагающей сетью более чем 1,7 тыс. торговых точек.

Руководители обеих китайских компаний выразили уверенность, что спрос на продукцию могилевского предприятия, отличающуюся высоким качеством и конкурентной ценой, будет высоким.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в конце мая в Нанкине презентации молочной продукции могилевского предприятия, в которой примут участие представители департамента коммерции провинции, руководители данных компаний, генконсул Беларуси Валерий Мацель.

Китайские компании поддержали предложение генконсульства о расширении линейки поставляемой на рынок белорусской продукции, проявив интерес к закупкам рапсового масла, мороженого, удобрений из торфа, пиломатериалов. Китайские партнеры также поддержали предложение о более широком использовании железнодорожных контейнерных перевозок для доставки белорусской продукции на рынок Цзянсу в рамках экономического пояса Шелкового пути.-0-