Молочно-товарная ферма открылась в Пинском районе

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось торжественное открытие молочно-товарной фермы в д.Ставок Пинского района. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Отрасль животноводства в Пинском районе характеризуется своим интенсивным развитием. Средний удой молока от коровы в прошлом году составил более 6 тыс. кг - рост к 2019 году практически на 300 кг. Валовое производство молока в районе за пятилетку увеличилось более чем на 30%, производство (выращивание) скота и птицы - на 40%, а средний удой молока от коровы - на 1,2 тыс. кг.

Проведенная работа по модернизации производственных мощностей позволила создать в районе 34 молочно-товарных комплекса с высокой эффективностью работы и максимальной реализацией потенциала продуктивности дойного стада. Средний удой молока по этим фермам в 2020 году превысил среднереспубликанский удой более чем на 1 тыс. кг молока и составил 6,3 тыс. кг.

Существенный вклад в валовое производство молока внесло и ОАО "Ставокское". Средний удой молока от коровы за прошлый год в сельхозорганизации составил 6,7 тыс. кг (плюс 1,6 тыс. кг к 2019 году), валовое производство молока увеличилось на 34%.

"Ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы будет способствовать дальнейшему наращиванию темпов производства молока, укреплению финансового состояния сельхозорганизации и является вкладом в дело поддержания продовольственной безопасности страны", - подчеркнули в пресс-службе.-0-