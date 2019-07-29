Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Узбекистане

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молочно-товарный комплекс по белорусским технологиям построят в Ташкентской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нашего борисовского предприятия ОАО "Здравушка-милк" есть партнер в Ташкентской области. Они совместно будут строить молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов дойного стада в Узбекистане. Планируется создать там по белорусскому проекту ферму, перерабатывающий цех (будем производить цельномолочную продукцию по белорусским технологиям), поставить оборудование и скот из Беларуси", - сказал Алексей Богданов.

Беларусь поставляет в Узбекистан мясо птицы и говядину, молочную продукцию в широком ассортименте, сахар, кондитерские изделия, бакалейную продукцию. "В прошлом году мы экспортировали в Узбекистан сельхозпродукции на $17 млн. Кроме того, в Ташкенте открылся магазин белорусских товаров, который мы планируем наполнять нашим продовольствием в широком ассортименте на сумму $800-900 тыс. в год, - отметил начальник главного управления ВЭД. - У нас есть большой потенциал в развитии наших поставок в Узбекистан. Мы проанализировали ежегодный импорт Узбекистана и видим, в каких направлениях можем направить дополнительные объемы. Это такие позиции, как сухие молочные продукты, цельномолочная продукция, мясо, племенной скот. В прошлом году мы поставили 275 голов племенного скота для развития молочного животноводства, в этом году поставки продолжились: за полгода уже поставили 91 голову скота. В этом году начали поставки лошадей в Узбекистан".

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана проходит 29-30 июля. Он приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Программой форума предусмотрена работа трех секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Во время секции по АПК планируется обсудить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и партнерство в ветеринарной сфере, области животноводства и племенного дела, растениеводства, аграрного образования. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном установлены 21 января 1993 года. В 2018 году стороны отметили 25-летие их установления. В 2018 году объем двустороннего товарооборота составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017 года), в том числе белорусский экспорт товаров составил $113,6 млн (118,2%). В январе-мае 2019 года двусторонний товарооборот составил $89 млн (114,6% к уровню соответствующего периода 2018 года), в том числе белорусский экспорт товаров - $67,9 млн (114,3%).

В 2018 году из Узбекистана в экономику Беларуси поступило $2,2 млн инвестиций (в 2,5 раза больше, чем за 2017 год), в том числе прямых - $2 млн (рост в 2,3 раза). В первом квартале 2019 года - $874,6 тыс. (109%), в том числе прямых - $869,9 тыс. (120,6%).-0-