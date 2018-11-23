Молочные предприятия должны наращивать долю белорусских фруктовых наполнителей - КГК

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молокоперерабатывающие предприятия Беларуси недостаточно используют отечественные фруктовые наполнители из-за слабого взаимодействия с их производителями. На необходимость устранения этого пробела указали участники республиканского семинара-совещания в Волковыске, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

КГК Гродненской области на выездном мероприятии подвел итоги выполнения поручения главы государства по максимальному использованию молокоперерабатывающими предприятиями Беларуси фруктовых наполнителей отечественного производства, которое Президент дал в 2016 году во время посещения района. В совещании участвовали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, руководители и специалисты управляющих компаний и молокоперерабатывающих предприятий.

Последние два года наблюдался рост доли отечественных наполнителей: в 2016 году - 38,2%, в 2017-м - 42,1%. Однако за 9 месяцев 2018 года этот показатель составил только 32%. С чем это связано, а также другие вопросы взаимодействия производителей и потребителей фруктово-ягодных наполнителей обсуждены на семинаре-совещании.

"Отмечено, что ассортиментный перечень, предлагаемый белорусскими производителями, не включает всего того, что нужно переработчикам. Не налажено производство фруктово-ягодных наполнителей для глазированных сырков, поэтому молокопереработчикам приходится закупать их у зарубежных производителей, зачастую через посредников", - констатировали в КГК.

Сказывается и недостаточная активность белорусских производителей в процедурах закупок, проводимых молокоперерабатывающими предприятиями. Им в свою очередь предложено взаимодействовать с производителями на стадии создания рецептуры наполнителей.-0-