Молодежь Беларуси и России намерена активнее создавать совместные бизнес-инкубаторы

16 июля, Санкт-Петербург /Корр.БЕЛТА/. Участники VII Молодежного форума России и Беларуси "Молодежь — за Cоюзное государство" намерены активнее поддерживать молодежные предпринимательские инициативы за счет создания бизнес-инкубаторов. Об этом говорится в резолюции форума, сообщает БЕЛТА.
В резолюции отмечается стремление молодежи "активизировать создание российско-белорусских молодежных бизнес-инкубаторов для поддержки молодежных предпринимательских инициатив". Предлагается также расширять практику российско - белорусских студенческих отрядов различной направленности, содействовать реализации совместных экологических, туристических, волонтерских проектов.
В современном мире активное участие молодежи в процессе обсуждения настоящего и будущего стран — залог устойчивости и последовательности их развития, подчеркивается в резолюции. "Участники VII Молодежного форума России и Беларуси считают важным продолжать развивать добрососедское сотрудничество, расширять спектр общения и деловых связей между странами, консолидировать усилия по осуществлению государственной молодежной политики России и Беларуси, отмечая общую заинтересованность в развитии международного молодежного сотрудничества", - сказано в документе.
В документе обозначено стремление реализовывать совместные мероприятия и проекты во всех сферах жизни общества, находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми людьми с различными профессиональными и социальными интересами.
Кроме того, молодежь намерена сосредоточиться на двухсторонних проектах, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества, уделить особое внимание сохранению памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Организаторами форума выступили Министерство образования Беларуси и Министерство науки и высшего образования РФ, Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи России.
Участие в нем приняли представители республиканских, федеральных, региональных молодежных общественных и студенческих организаций, лидеры молодежных движений, руководители молодежных проектов двух стран.
Форум стал площадкой для диалога молодежи с представителями законодательной и исполнительной власти двух стран.-0-
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