29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor's и Fitch Ratings входит в "Большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-