Морозов: БЖД готова к увеличению контейнерных перевозок в 2-3 раза

15 октября, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога готова к двух- и даже трехкратному увеличению контейнерных перевозок через территорию страны. Об этом заявил сегодня журналистам начальник БЖД Владимир Морозов на полях 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Морозов обратил внимание, что с 2011 года перевозки контейнерными поездами через Беларусь увеличились более чем в 100 раз (база в 2011 году была практически минимальной). "Сегодня через Белорусскую железную дорогу на регулярной основе идут не только китайские проекты, но и проекты, связанные с автопроизводителями России, Европы, - в среднем от 10 до 14 поездов в сутки. В общем объеме работы это только 5%. То есть фактически мы готовы и удвоить, и утроить (объем контейнерных перевозок. - Прим. БЕЛТА)", - отметил начальник БЖД.

Причем, если с гармонизацией взаимоотношений с другими странами по колее 1520 никаких проблем нет, то с передачей вагонов на западноевропейскую колею сложности всегда возникали и возникают, добавил он.

71-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ проходит 15-16 октября в Минске. На заседании рассматриваются вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, а также по разработке единых нормативных документов. Планируются двусторонние встречи руководителей железнодорожных администраций.

Совет по железнодорожному транспорту государств Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.-0-