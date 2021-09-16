Морозов: БЖД осуществляет международные грузоперевозки без перебоев

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В непростых условиях влияния пандемии БЖД осуществляет грузовые железнодорожные перевозки в международном сообщении без перебоев и перерывов. Об этом заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов на XXX пленарном заседании Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое проходит в Москве в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЖД.

Делегацию белорусской магистрали возглавил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

"Участники мероприятия обсудили перспективы развития и актуальные проблемы организации трансъевразийских железнодорожных перевозок, в том числе отметили связующую роль КСТП в развитии перевозок в сообщении Азия - Европа, рассмотрели вопросы цифровизации перевозочного процесса, развития инфраструктуры железнодорожных маршрутов и транспортных мощностей морских портов для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евроазиатском сообщении", - отметили в пресс-центре БЖД.

Кроме того, участники заседания обозначили стратегические задачи на ближайшую перспективу по развитию контейнерного бизнеса в сообщении Азия - Европа.

Как отметил в своем выступлении начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, даже в непростых условиях влияния пандемии грузовые железнодорожные перевозки в международном сообщении осуществляются без перебоев и перерывов, в том числе в сообщении Азия - Европа - Азия.

В БЖД подчеркнули, что 2020 год стал важным для Белорусской железной дороги в части контейнеризации бизнеса. Впервые во всех видах сообщений было перевезено более 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что составляет 140% к уровню 2019 года.

Значительный объем перевозок грузов в контейнерах занимают перевозки в сообщении с Китаем.

Всего за 8 месяцев 2021 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай - Европа - Китай перевезено более 470 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 143% к прошлому году.

В дополнение к пограничному переходу Брест - Тересполь организованы перевозки контейнерными поездами через белорусско-польские пограничные переходы Брузги - Кузница Белостоцкая и Свислочь - Семянувка. Активно развиваются контейнерные проекты через Калининградскую область, в том числе через порт Калининград в мультимодальном сообщении.

Также Владимир Морозов в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости выполнения ряда задач для сохранения темпов развития контейнерных перевозок, таких как формирование четких и сбалансированных планов по развитию железнодорожной инфраструктуры маршрутов Китай - Европа - Китай, особенно на пограничных переходах на стыках колеи 1520 и 1435, повышение качества планирования перевозок контейнерными поездами, работа над внедрением сквозного расписания движения контейнерных поездов на всем маршруте следования и над созданием "единого цифрового пространства".-0-