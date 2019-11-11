Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2023 году увеличится практически вдвое

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарная электрическая мощность установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси к 2023 году увеличится практически в два раза и составит почти 800 МВт. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков.

"На сегодня электрическая мощность объектов возобновляемой энергетики составляет порядка 408 МВт. По нашим оценкам, к 2023 году она увеличится практически вдвое и достигнет 791 МВт", - сказал начальник отдела.

Он отметил, что в Беларуси для развития возобновляемой энергетики изначально были созданы довольно благоприятные условия. Это направление начиналось с небольших шагов, однако вскоре стали появляться крупные инвестдоговоры, мощность единичных объектов и групп объектов ВИЭ становилась все больше.

"Сегодня (по данным на 1 октября. - Прим. БЕЛТА) суммарная мощность установок возобновляемых источников энергии составляет порядка 408 МВт, в том числе около 55 фотоэлектрических станций мощностью 156,6 МВт, 51 гидроэлектростанция мощностью 95,3 МВт, 99 ветроэнергетических установок мощностью почти 108 МВт, 25 биогазовых комплексов мощностью 33 МВт и 9 мини-ТЭЦ на древесном топливе технической мощностью 15 МВт", - отметил Андрей Миненков.

Ранее сообщалось, что в 2020 году суммарная электрическая мощность установок возобновляемых источников энергии в республике вырастет в 1,5 раза и составит 636 МВт.-0-

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