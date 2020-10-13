Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарная электрическая мощность установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Беларуси к 2025 году увеличится в 1,5 раза и составит 750 МВт. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Сергей Гребень, передает корреспондент БЕЛТА.

Установленная мощность белорусской энергосистемы, по данным на 1 сентября, составляет 10170 МВт. "Что касается установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, то этот показатель равен 486,7 МВт. Их доля - 4,8% (в 2019 году было 4%). За восемь месяцев этого года установленная мощность установок ВИЭ приросла на 82,1 МВт. Выработка электроэнергии возросла до 3,5% от общего объема производства в Беларуси. А к 2025 году установленная мощность установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, оценивается около 750 МВт", - сказал Сергей Гребень.

По его словам, в компетенцию Министерства энергетики входит подключение установок ВИЭ к государственной энергетической системе, приобретение электроэнергии от этих установок по тарифам в соответствии с законодательством. С участием Минэнерго работает комиссия по распределению квот.

В числе возобновляемых источников энергии - солнце, вода, ветер и биогаз.-0-