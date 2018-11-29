"Мостострой" закупил металлоконструкции для моста через Березину на БУТБ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мостострой" закупило металлоконструкции для моста через Березину на биржевых торгах в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.
Всего предприятие приобрело 698 т металлоконструкций на сумму Br3,89 млн. Закупка осуществлялась в рамках проекта по строительству автомобильного моста через реку Березину в Борисове (с реконструкцией ул. Гагарина от ул. Толстикова до ул. 3-го Интернационала). Его строительство началось в апреле текущего года. Срок реализации проекта - 28 месяцев.
"В торгах участвовали 4 производителя металлоконструкций: три из России и один из Беларуси. Изначально застройщик был готов купить необходимый объем металла за Br4,19 млн, но в результате конкуренции между продавцами стартовая цена снизилась. В итоге сделка была совершена с российским заводом-изготовителем, при этом экономия бюджетных средств составила Br300 тыс.", - рассказал пресс-секретарь.
На бирже отметили, что это не первый случай, когда металлоконструкции для строительства моста закупаются через БУТБ. Так, 6 апреля этого года на биржевых торгах были закуплены мостовые металлоконструкции для моста через Припять (946 т на сумму около Br5 млн). Тогда в торговой сессии участвовали пять продавцов, а экономия бюджета за счет снижения цены достигла Br500 тыс.-0-
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