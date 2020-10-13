13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Мотовелозавод" с 19 октября начнет размещать токены для привлечения ресурсов на развитие, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В партнерстве с ООО "ДФС", которое является дочерней компанией ОАО "Банк БелВЭБ", с 19 октября ООО "Мотовелозавод" приступает к эмиссии цифровых знаков (токенов) в долларах США для привлечения ресурсов на развитие предприятия. Любой гражданин сможет приобрести токены на площадке finstore.by", - рассказали на предприятии.

Постановление Совета народных комиссаров СССР об организации строительства в Минске велосипедного завода вышло в ноябре 1945 года. Первые серийные велосипеды сошли с конвейера в 1947-м. "ООО "Мотовелозавод" как правопреемник советского завода не только сохранило традиции отечественного производства вело- и мототехники, но и шагает в ногу с самыми современными тенденциями. Линейка продукции расширена электровелосипедами на основе как модернизированных обычных велосипедов, так и специально разработанных моделей индивидуальных транспортных средств с электродвигателем", - отметили на заводе.

В 2021 году в модельный ряд велотехники предприятия будут добавлены электровелосипеды с центральным приводом и грузовые электровелосипеды. По словам представителей завода, такие транспортные средства получают все большее развитие во многих регионах мира и в определенных случаях могут заменять автомобили, в том числе грузовые.-0-