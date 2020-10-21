"Мозырские молочные продукты" увеличат сроки хранения продукции на основе инновационных технологий

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КПУП "Мозырские молочные продукты" увеличит сроки хранения продукции на основе инновационных технологий для выхода на новые удаленные рынки сбыта. Об этом шла речь во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с трудовым коллективом предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Во время встречи состоялся обстоятельный разговор по вопросам выпуска новой продукции и расширения географии экспорта, а также модернизации основного производства. В частности, до 2025 года предполагается провести техническое переоснащение предприятия. Планируется заменить морально устаревшее оборудование, повысить качество и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить сроки ее хранения на основе инновационных технологий, чтобы обеспечить возможность выхода на новые удаленные рынки сбыта", - сказали в пресс-службе.

Александр Шумилин обратил внимание, что в настоящее время формируется государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы. Он отметил, что в новую программу будут включены самые эффективные проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для развития страны. По его словам, "Мозырские молочные продукты" могут реализовать инновационный проект по углубленной переработке молочного сырья, в том числе с использованием последних достижений науки в области синтеза новых молочнокислых бактерий.

Председатель ГКНТ посетил также ОАО "Беларускабель", которое считается одним из лучших в кабельной отрасли СНГ.

КПУП "Мозырские молочные продукты" специализируется на переработке молока, производстве и реализации молочной и кисломолочной продукции, творожных десертов, сливочного масла, сухого обезжиренного молока. В 2015 году на предприятии произведена модернизация творожного участка и налажено производство новых видов высококачественных натуральных творожных изделий с увеличенным сроком хранения. На сегодня загруженность производственных мощностей составляет 100%. За январь-сентябрь 2020 года объем производства продукции в фактических отпускных ценах составил Br76 млн, темп роста - 107%. На предприятии работает свыше 400 человек.-0-