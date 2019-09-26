26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ до конца года определит размер ущерба из-за ситуации с грязной нефтью, сообщил журналистам заместитель генерального директора предприятия Олег Протасов на международной отраслевой конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это процесс непростой, сейчас ведутся переговоры с российской стороной. После капитального ремонта будет проведена дополнительная оценка последствий переработки загрязненной нефти. Это будет ближе к концу года", - сказал Олег Протасов. Будут просчитаны и косвенные издержки.

По словам заместителя гендиректора завода, объем переработки нефти по итогам года сохранится практически на прошлогоднем уровне. "Мы ожидаем объем переработки на уровне чуть более 9,8 млн т с учетом железнодорожных поставок в объеме 400 тыс. т", - отметил он.

В 2018 году Мозырский НПЗ переработал почти 10 млн т с учетом поставок сырья железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-