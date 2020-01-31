Мозырский НПЗ готов к переработке нефти из альтернативных источников

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" готово к переработке нефти из альтернативных источников. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Виталий Павлов сегодня во время пресс-тура на завод, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виталия Павлова, на разных исторических этапах развития завод перерабатывал различные виды нефти. "Есть опыт работы с азербайджанской, иранской, венесуэльской нефтью", - уточнил он.

"В настоящее время завод обеспечен необходимым количеством сырья и сырьевых компонентов. Мы работаем в оптимальном технологическом режиме. Выпускается полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества", - подчеркнул руководитель. Вместе с тем прорабатываются варианты поставок нефти из различных направлений.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран мира.-0-

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