Мозырский НПЗ многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования

21 апреля, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мозырский нефтеперерабатывающий завод многократно увеличил количество реагентов, используемых для защиты технологического оборудования. Об этом заявил сегодня генеральный директор НПЗ Виталий Павлов на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти, которое состоялось в ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях переработки нефти несоответствующего качества существует риск выхода из строя оборудования в связи с повышенным коррозионным износом и дезактивации катализаторных систем. "В данных условиях мы оптимизируем объемы переработки нефти и многократно увеличили количество подаваемых реагентов, используемых с целью защиты технологического оборудования от коррозии. Также усилен контроль за работой оборудования и технологическим режимом, обеспечено оперативное выполнение ремонтных работ", - рассказал Виталий Павлов.

Предпринятые меры позволяют обеспечивать выпуск товарной продукции требуемого качества, добавил он.

По словам генерального директора ОАО "Нафтан" Александра Демидова, ситуация на новополоцком НПЗ складывается несколько лучше, чем на Мозырском, так как завод снабжается из двух веток нефтепровода "Дружба" - северной и южной. "По оперативному мониторингу мы видим, что несоответствующая качественному показателю нефть может поступить по южной ветке с воскресенья на понедельник. В этой связи для сохранения действующего оборудования принято решение снизить загрузку завода на 40%", - сказал он.

Также в "Транснефть" направлено обращение с просьбой увеличить прокачку по северной ветке нефтепровода ("Сургут - Полоцк"), которая сейчас работает только на 10% от своей загрузки. По оперативной информации, в ней находится нефть, соответствующая ГОСТу. Технические возможности для этого маневра есть, добавил Александр Демидов.

В заседании оперативного штаба во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко приняли участие представители концерна "Белнефтехим", Белорусской нефтяной компании, НПЗ и ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Игорь Ляшенко отметил профессионализм действий руководства концерна "Белнефтехим", белорусских НПЗ и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.-0-