Мозырский НПЗ монтирует крупногабаритное оборудование на производстве серы

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ продолжает монтаж крупногабаритного оборудования на установке получения серы комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО "Лотос". Здесь сначала смонтирована печь дожига Н-501 с элементами котла-утилизатора (пароперегреватель и пароохладитель дымовых газов), а в последние дни на верхней отметке 80 м полностью завершился монтаж дымовой трубы. После этого специалисты приступили к демонтажу временных рабочих площадок и начали подготовку к монтажу воздуходувок.

Кроме того, продолжается монтаж металлоконструкций и площадок обслуживания, ведется обвязка печи дожига, монтаж технологических трубопроводов по всей установке, проводится испытание оборудования.

Как сообщалось, строящийся комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков включает три основных объекта: установку гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установку производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Увеличится и производство гидроочищенного вакуумного газойля. При этом качество котельного топлива - мазута - будет соответствовать новейшим европейским стандартам: содержание серы в его составе не превысит 1%. Строительный этап планируется завершить в этом году, после этого приступят к пусконаладочным работам.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из лидеров нефтепереработки на постсоветском пространстве - ведет отсчет своей производственной деятельности с 30 января 1975 года.-0-