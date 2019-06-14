Мозырский НПЗ на 80% завершил работы на блоке оборотного водоснабжения комплекса гидрокрекинга

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ на 80% завершил работы на блоке оборотного водоснабжения, который сооружается по инвестпроекту строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Блок оборотного водоснабжения (БОВ) №6 предназначен для обеспечения оборотной водой технологических установок комплекса H-Oil. По данным дирекции по реконструкции и развитию, его общая готовность превышает 80%. "Кроме железобетонных водосборных бассейнов, металлических конструкций секций градирен и отдельных трубопроводов с запорной арматурой здесь также собран нефтеотделитель, ведутся сборка и монтаж скребкового транспортера, предназначенного для сбора осадка на днище нефтеотделителя, продолжается заливка фундаментов под насосное оборудование для откачки осадка", - сообщили на предприятии. Генеральный подрядчик объекта - УП "Полесье-Промжилстрой".

Значительный объем работ проделан и в насосной станции охлажденной воды БОВ-6. Она будет оборудована пятью погружными насосами. Сейчас ведется монтаж напорного трубопровода.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-