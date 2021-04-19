Мозырский НПЗ планирует в апреле увеличить объемы переработки нефти

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" скорректировал производственный план апреля в сторону увеличения объемов переработки нефти, сообщили БЕЛТА на предприятии.

По данным предприятия, все технологические объекты - в нормальном режиме. "Производимые нефтепродукты своевременно реализуются", - уточнили в ОАО.

Ежедневно на заводе наращивают выпуск битума. Этот продукт отгружают в круглосуточном режиме автомобильным и железнодорожным транспортом.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-