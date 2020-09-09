Мозырский НПЗ планирует в сентябре переработать не менее 1 млн т нефти

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" выполняет большую производственную программу. По итогам сентября планируется переработать не менее 1 млн т нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Все задействованные в технологическом процессе объекты работают при максимальной загрузке. "Продукция соответствует всем требованиям качества. Ритмично выполняются поставки на внутренний рынок и на экспорт", - рассказали на предприятии.

Параллельно с основным производством продолжается активная реализация масштабного инвестпроекта, направленного на дальнейшее увеличение эффективности. Речь о строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil). Это самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран.-0-