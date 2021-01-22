Мозырский НПЗ получил первый транш компенсации в $14 млн за грязную нефть из России

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания "Лукойл" выплатила первый транш компенсации Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу за грязную нефть, поступившую на предприятие в 2019 году, сообщили БЕЛТА на МНПЗ.

"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики. Так, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО "Лукойл" в размере 1 045 млн российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн", - сообщили на предприятии.

Общая сумма компенсации должна составить порядка $60 млн.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

В феврале 2020 года Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть. Тогда "Белнефтехим" рассчитывал на компенсацию из расчета $15 за баррель, или более $61 млн за переработку 563 тыс. т грязной нефти на Мозырском НПЗ.-0-