28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" прорабатывает стратегию развития до 2030 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Дальнейшие и ближайшие перспективы завода связаны с непрерывной модернизацией. "Если на территории какого-либо предприятия затишье, нет грузоподъемной техники, не идет монтаж нового оборудования, его будущее сомнительно. Строительство новых объектов и внедрение современных технологий дает возможность постоянного движения вперед", - уверен генеральный директор предприятия Виталий Павлов.

За последние 10 лет на Мозырском НПЗ реализован ряд крупных проектов, проведена реконструкция нескольких важных производственных объектов, позволившая совершенствовать технологический процесс и освоить выпуск новой продукции. В настоящее время реализуется инвестпроект "Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков".

По словам руководителя, необходимо выбрать правильную стратегию развития предприятия. Скорее всего, это будут менее масштабные проекты по сравнению с тем, который осуществляется сейчас, но они позволят заводу получать дополнительный экономический эффект. При этом неизменно главное условие - поддержание высокого качества нефтепродуктов. "В настоящее время высокое качество товарной продукции Мозырского НПЗ - визитная карточка предприятия. Соответствие европейским и мировым стандартам гарантирует доверие покупателей и высокий спрос", - отметил Виталий Павлов.

Комментируя инцидент с поступлением на завод российской загрязненной нефти, Виталий Павлов подчеркнул, что это была нештатная ситуация для предприятия. "Должен отметить, что коллектив с честью вышел из нее, несмотря на определенные риски. Наши специалисты первыми обнаружили поступление некачественного сырья, грамотно и своевременно сориентировались. Естественно, значительная роль принадлежит коллективу, благодаря которому работа предприятия не была остановлена. Сегодня доказана эффективность выбранной линии", - рассказал он. Проведен глубокий анализ, приняты меры по усилению контроля входящего сырья.

Также генеральный директор подчеркнул, что в настоящее время каких-либо проблемных вопросов, не позволяющих выполнять поставленные задачи, на заводе не видят. Уверенно держат курс на создание высококонкурентной продукции, постоянное совершенствование технологических процессов и, как следствие, повышение экономической эффективности предприятия.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран мира.-0-