Мозырский НПЗ смонтировал 97% оборудования комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков

27 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Смонтировано 97% оборудования комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который возводится на ОАО "Мозырский НПЗ". Об этом сообщил директор дирекции по реконструкции и развитию предприятия Александр Гуд во время пресс-тура, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Как подчеркнули на предприятии, реализация этого инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,2 млрд. В настоящий момент профинансировано свыше 94% от общей стоимости.

Специалисты докладывают о достаточно высоком проценте готовности объекта. Так, установка гидрокрекинга готова на 59%, установка производства водорода - на 73%, установка производства серы - на 70%, объекты общезаводского хозяйства - от 60 до 100%. На некоторых из них уже начаты пусконаладочные работы. "Можно говорить о том, что 12 из 21 объекта общезаводского хозяйства имеют 100-процентную готовность", - рассказал Александр Гуд.

Недавно на предприятии приступили к загрузке адсорбента на возводимой установке производства водорода. Всего предстоит загрузить почти по 25,5 т в каждый из 10 адсорберов. Эти операции выполняет технологический персонал нефтехимического производства Мозырского НПЗ и специалисты генподрядной организации. Процесс курируют также представители компании-поставщика оборудования и адсорбента. При этом применяется устройство плотной загрузки, работа идет в интенсивном режиме. Планируется завершить эти работы в ближайшее время.

При эксплуатации установки производства водорода будет использоваться короткоцикловой адсорбционный процесс. "Он основан на физических адсорбционных явлениях: когда мелкие молекулы (как молекулы водорода), являются практически неадсорбируемыми по сравнению с крупными молекулами других газов. Это позволяет адсорбировать практически все примеси в водородсодержащем потоке с получением продуктового водорода высокой чистоты. Оставшиеся примеси и водород будут направляться в виде отдувочного газа в печь парового риформинга в качестве топлива", - рассказали на Мозырском НПЗ.

Генеральный директор ОАО "Мозырский НПЗ" Виталий Павлов в свою очередь сказал: "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков рассчитан на переработку 3 млн т сырья в год. Это сложнейший технологический объект как с точки зрения строительства, так и дальнейшей эксплуатации. Аналогов ему на территории СНГ нет. Всего в мире по такой технологии работают 8 комплексов, мозырский - девятый. При этом крупнейший в Японии рассчитан на 2,5 млн т, в Болгарии – на 2,2 млн т". Кроме того, он подчеркнул, что параллельно со строительством идет подготовка специалистов для работы на комплексе. Так, многие из них уже прошли обучение-стажировку в Болгарии на действующем объекте.

Накануне Дня работников нефтяной, топливной и газовой промышленности Беларуси журналисты посетили строительную площадку комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil), товарную лабораторию и установку тактового налива. Также ознакомились с новейшими технологиями и разработками, внедренными на производстве, методами исследования и контроля качества выпускаемой продукции ОАО "Мозырский НПЗ".

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более 20 стран мира.-0-