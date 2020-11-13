Мозырский НПЗ завершает строительство новой технологической печи на битумной установке

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На битумной установке нефтехимического производства ОАО "Мозырский НПЗ" завершается строительство новой технологической печи П-1, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Новая печь имеет высокий КПД, что повысит безопасность ее эксплуатации, рассказали на заводе.

Битумное производство постоянно развивается на Мозырском НПЗ. Как уточнили на предприятии, за последние три года выработка битума увеличилась более чем на 30% в сутки, был введен круглосуточный режим отгрузки. Освоена отгрузка битума в новый тип тары - танк-контейнеры. В перспективе это позволит расширить географию реализации продукта.

"Для отгрузки битума в зимний период по предложению инженерно-технических работников нефтехимического производства в настоящее время проводится модернизация эстакады налива битума в автотранспорт", - рассказали в ОАО.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран.-0-