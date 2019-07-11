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МТЗ до конца года поставит в Армению 115 тракторов

Экономика 11.07.2019 | 15:48
Фото из архива
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует до конца года поставить в Армению не менее 115 тракторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности заместителя генерального директора по маркетингу ОАО "МТЗ" Александр Казакевич.

Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждались во время посещения завода министром территориального управления и инфраструктур Армении Суреном Папикяном. Белорусские тракторы пользуются большим спросом в Армении - как в сельском хозяйстве, так и в дорожном строительстве. Армянская сторона заинтересована в импорте современных моделей техники.

По словам Александра Казакевича, с 1992 года в Армению экспортировано около 1 тыс. тракторов, из которых 104 в 2018 году, 95 - в I полугодии текущего года. "Рассчитываем расширить взаимодействие с Арменией", - добавил он.

ОАО "Минский тракторный завод" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 9 предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-

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Теги
Армения, Беларусь, предприятие, сотрудничество
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