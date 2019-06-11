МТЗ должен зарабатывать деньги, а не просить - Вовк

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Минский тракторный завод должен зарабатывать деньги, а не просить их у государства. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, кандидатуру которого согласовал на эту должность Президент, передает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Вовк отметил, что имеет собственное представление о стратегии развития предприятия, основанное на его значительном опыте работы в промышленном секторе, управленческих навыках. В числе задач, которые намерен в первую очередь решать на новом посту, он назвал рентабельность, рост объемов производства и наращивание экспорта. "Прежде всего - эффективность. МТЗ должен зарабатывать деньги, а не просить", - подчеркнул гендиректор.

Что касается увеличения экспортных поставок, то на этом направлении есть определенные сложности. "Если говорить о рынках вокруг нас, многое поменялось. Ужесточились экологические требования. Это повлекло поднятие цены. Не все готовы платить за новый продукт. Это стало одной из причин проблем с продажами. Надо вместе с коллективом оптимизировать торговые сети, поставить четко задачи, делать современный качественный трактор", - сказал Виталий Вовк.

По его мнению, необходимо принять меры, чтобы сохранить позиции на российском рынке. "В России ищут новых игроков рынка, производителей, чтобы они делали продукцию на территории Российской Федерации. Это многие известные бренды (конкурируют за эту возможность. - Прим. БЕЛТА). Для нас российский рынок - премиальный, связанный с нами многолетней кооперацией. Это рынок, где мы не должны упустить свои позиции", - убежден руководитель.

Непростая ситуация складывается и на рынках стран дальнего зарубежья, например, Пакистана. "Страна очень политизирована с точки зрения развития торгово-экономических отношений. Тем не менее определенный задел сделан, будем его продолжать и расширять. Но главное - увеличить объемы производства", - отметил Виталий Вовк.

Он заверил, что предприятие продолжит традицию, заложенную предыдущим руководителем и полюбившуюся в обществе, по проведению оригинальных акций, которые делали бренд более узнаваемым. Речь о тракторных ралли, биатлоне, танцах. "Все, что приносит пользу для реализации продукции, будет сохранено. Думаю, это было также полезно", - добавил генеральный директор МТЗ.-0-